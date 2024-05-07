Инспекторы обнаружили в акватории заказника "Сулинский" браконьерские сетки.

02.05.2024 года в ходе проведения операции «Нерест-2024» работниками Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с СПД на воде ГУНП в Полтавской области вблизи с. Бугаевка Кременчугского района обнаружены два гражданина, которые с помощью надувной лодки ставили сетки в акватории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский».

Из водоема изъято 5 мысиновых сеток общей длиной около 500 метров, в которых находилась рыба разных видов. Лодка, сетки, рыба изъята. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Инспекцией исчислен размер ущерба, нанесенного окружающей среде, в результате не законного отлова рыбы- 338тыс. 184 грн.