Народный депутат Валерий Дубиль вместе с коллегами побывали на Донетчине, где сейчас наши защитники находятся на независимости Украины.

Об этом Валерий Дубиль написал на своей странице в сети Фейсбук.

"В преддверии Пасхальных праздников с Юлией Тимошенко побывали в Донецкой области. Встретились с бойцами, заехали в прифронтовые госпитали, передали ценное оборудование и грузы, поздравили со светлым праздником Пасхи. Самое ценное, что есть в нашей стране - это люди, которые ее защищают, помогают, спасают , лечат. Низкий им за это поклон!", – пишет народный депутат.