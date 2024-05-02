Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже в третий раз с начала полномасштабного российского вторжения побывал в Украине.

В своем выступлении перед украинским парламентом он озвучил четкие месседжи, в частности, дал оценку ситуации на фронте, сообщил о передаче нам отдельных видов вооружения и усилия по ускорению логистики. Он подтвердил, что Украина сохраняет перспективы членства в Альянсе.

Об этом заявил народный депутат, заместитель Председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Инс Столтенберг подчеркнул, что приоритетом в поддержке Украины сейчас является передача систем Patriot и других систем ПВО для усиления защиты украинского неба. Также в своем выступлении перед парламентом генсек НАТО ясно сказал, что Украина заслуживает быть в Альянсе и перспективы членства есть. Вопрос только во времени и реформах, которые мы должны провести, чтобы стать страной-членом», - отметил политик.

Он также напомнил, что и Президент Украины Владимир Зеленский, и вся властная команда призывает на предстоящем Вашингтонском саммите НАТО де-юре закрепить решение, что Украина должна быть в Альянсе, а де-факто это произойдет позже после окончания войны.

Народный депутат также отметил, что саммит в Вашингтоне станет для Йенса Столтенберга последним в должности генсека НАТО.

«Его визит в Украину – это своеобразный «финальный аккорд». Генсек Альянса инициировал создание фонда в 100 млрд евро для поддержки Украины. Это должны быть именно дополнительные средства, а не наполнение за счет тех соглашений, которые подписывает наше государство по итогам предыдущего Вильнюсского саммита. Создание фонда – это инициатива очень авторитетного генсека, который сделал очень многое для организации, и именно при нем произошло существенное расширение НАТО», - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что сейчас одним из главных претендентов на пост генсека Альянса является нидерландский премьер Марк Рютте. Правительство под его председательством очень решительно поддерживает Украину.