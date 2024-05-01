Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России и НПЗ в Воронежской области в ночь на 1 мая поразили беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщают источники InfoLight.UA в ГУР. Обычно разведчики не подтверждают и одновременно и не отрицают собственные операции в тылу врага, отмечая, что нефтеперерабатывающие заводы, питающие российский военно-промышленный комплекс, являются законной военной целью Украины.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России и НПЗ в Воронежской области в ночь на 1 мая поразили беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщают источники InfoLight.UA в ГУР. Обычно разведчики не подтверждают и одновременно и не отрицают собственные операции в тылу врага, отмечая, что нефтеперерабатывающие заводы, питающие российский военно-промышленный комплекс, являются законной военной целью Украины.





Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, в то же время ведя войну. Но эти атаки также привели к невероятному – крупнейшее нефтяное государство мира осталось без бензина, а местные цены на горючее резко выросли, – пишет Politico.

Согласно данным правительства, цены на дизельное топливо для российских потребителей резко выросли, увеличившись почти на 10 процентов только за последнюю неделю. Расходы на бензин также достигли шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше и больше предприятий вынуждены приостанавливать производство.

В прошлую среду два хранилища топлива, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками. В этом году более десяти нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах пострадали подобным образом, и официальные лица в Киеве заявили, что эта отрасль является законной целью войны.

“Это похоже на комара – когда вы не можете его найти, не можете убить, и он продолжает возвращаться ночь за ночью, вы будете истощены”, – сказал Филипп Ингрем, бывший офицер британской военной разведки и планировщик НАТО.

Это очень хороший способ снять давление с передовой

В результате Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 000 тонн дизельного топлива и газойля по сравнению с более чем 844 000 за ту же неделю в 2023 году.

Для Москвы это как политическая, так и военная проблема. Кроме того, что дешевое топливо имеет важное значение для военных усилий России, оно является ключевой частью предложения президента Владимира Путина населению, противоядием от отставания в зарплатах и ​​слабому рублю. Выигрышная стратегия? Похоже, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Выступая перед местными СМИ на этой неделе, Игорь Юшков, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России, сказал, что цены вряд ли снизятся в ближайшее время, и стране, возможно, даже придется импортировать бензин из хранящихся в соседней Беларуси запасов.

В прошлом году Москва вынуждена была ввести запрет на экспорт бензина и дизельного топлива в результате дефицита на внутреннем рынке, где нормативные акты исторически удерживали цены на низком уровне, чтобы успокоить автомобилистов и искусственно стимулировать свой аграрный сектор.

Однако, поскольку цены на горючее на международном уровне росли, посредники наживались, продавая за границу дешевый бензин, предназначенный для использования внутри России, создавая бурный черный рынок. Москва ослабила запрет в ноябре, но была вынуждена снова ввести его в марте из-за украинских ударов.

В то время как большинство западных стран прекратили импорт очищенного российского топлива, такого как бензин и дизельное топливо, Объединенные Арабские Эмираты вместе с несколькими странами Южной Америки и Северной Африки продолжают покупать его, чтобы воспользоваться низкими ценами или реэкспортировать. Теперь Москве придется выбирать между максимизацией денежного потока, наполняющего ее военный сундук, или обеспечением того, чтобы его солдаты и гражданские могли заправить свои танки.

"Физические санкции Украины могут ускорить фактические", - считает эксперт по российской экономике Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

Киев обнаружил технологическую уязвимость Москвы, а удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, которые привели к тому, что эти нефтеперерабатывающие заводы пытаются заменить западное оборудование, запчасти и программное обеспечение.

Однако усилия Украины перекрыть поток топлива и средств, которые Кремль использует для решения смертей и разрушений, вызвали предупреждения со стороны Соединенных Штатов, а чиновники, такие как министр обороны Ллойд Остин, публично предостерегают от ударов, опасаясь перевернуть мировой энергетический рынок. Тем временем Москва активно нацелена на украинскую инфраструктуру, разрушив электросеть страны и погрузив миллионы людей во тьму.

Киев пообещал сделать все возможное, чтобы взорвать способность России вести войну, несмотря на предупреждение.

Удары "имеют эффект, потому что они разрушают нефтяную инфраструктуру и другую критически важную национальную инфраструктуру", сказал Ингрем, бывший офицер британской военной разведки.

Он предположил, что эта стратегия будет изучаться в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия.