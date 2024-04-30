Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил у себя на странице фейсбука.

Проект за софинансирование LIFE Programme в Украине «Сохранение природного наследия для жизни в Украине» Минокружение запускает совместно с чешским Агентством охраны природы, Международной благотворительной организацией «Экология – Право – Человек» и общественной организацией Украинская Природоохранная Группа.

По словам Руслана Стрельца, это первый кейс в Украине, позволяющий использовать финансовые инструменты Евросоюза LIFE еще до нашего официального вступления в ЕС.

Совместно с проектом продолжим работу над созданием Изумрудной сети в Украине и превращение ее в сеть природоохранных территорий ЕС Natura 2000. Этот процесс начался еще 10 лет назад. После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украина обязалась завершить этот процесс», – подчеркнул Руслан Стрелец.

По результатам встречи глава Минсреды отметил необходимость реформирования сферы природно-заповедного фонда в Украине и увеличения его территорий с почти 7% до 30%. К тому же, мы уже сегодня коренным образом изменили подходы к менеджменту в сфере развития территорий и объектов ПЗФ. Несмотря на войну, 2023 стал рекордно прибыльным для природно-заповедного фонда – почти в 7 раз увеличились собственные поступления от рекреационной деятельности парков. И это только начало.

Продолжаем нарабатывать электронный кадастр природно-заповедного фонда. Этот инструмент не даст никакого шанса каким-либо другим видам деятельности на заповедных землях, кроме природоохранной.

“Благодарю наших европейских партнеров и персонально Еврокомиссара по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсу Синкявичюсу, который сделал невозможное – Украина в 2022 году еще даже до получения статуса кандидата в члены ЕС стала партнером программы LIFE. И это личная победа Комиссара”, – отметил Руслан Стрелец.





