26 апреля Государственная экологическая инспекция Полесского округа принимала участников мероприятия, которое проводили руководительница Координационного центра поддержки гражданского населения при Житомирской ОВ Наталья Остапченко совместно с региональным координатором Всеукраинской программы ментального здоровья Ириной Гладкой, с участием представителей ветеранов, работодателей, общественных организаций и органов местного самоуправления .
Тема собрания – обсуждение возможности трудоустройства ветеранов и коммуникации с ними.
«То, что именно Экоинспекция Полесского округа стала площадкой для сегодняшней встречи, – не случайность, – подчеркнул в приветственном слове начальник Экоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский. - Вопрос, вынесенный на повестку дня, очень актуален для всего украинского общества, и в частности, для коллектива Инспекции, каждый десятый работник которого, среди которых и женщины, с оружием в руках защищает нашу землю. Мы ждем своих коллег и готовы стать работодателями и для людей других профессий, защищавших нашу Родину.
Так, в проекте Стратегии реформирования системы государственного экологического контроля, инициированной Минсреды, Экоинспекцией Украины, уделяется большое внимание программе переквалификации ветеранов войны для работы в системе экоконтроля.
Экоинспекция уже готова принимать таких специалистов. И со своей стороны уже делаем все возможное, чтобы наши ветераны, каждый со своим видением изменений, которые должны внедряться в обществе, с бесценным профессиональным и жизненным опытом, который, без сомнения, будет полезен и востребован и в сфере защиты окружающей среды, не только чувствовали себя комфортно, но и постоянно чувствовали нашу безграничную благодарность, поддержку и могли реализовать свой профессиональный потенциал».
Начальник Экоинспекции также отметил важность психологической помощи украинцам, заботы об их ментальном здоровье.
«С каждым днем войны, к сожалению, увеличивается количество людей, которые самостоятельно уже не могут овладеть своими эмоциями, которым необходима поддержка.
Всеукраинская программа ментального здоровья «Ты как», созданная по инициативе Первой Леди Елены Зеленской, направлена на развитие способности психики отражать атаки стрессовых факторов и преодоление стереотипов, мешающих обратиться за помощью. Ряд проектов психологической помощи украинцам уже действуют по всей Украине и эффективно помогают украинцам», - акцентировал Евгений Медведовский.