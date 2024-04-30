26 апреля Государственная экологическая инспекция Полесского округа принимала участников мероприятия, которое проводили руководительница Координационного центра поддержки гражданского населения при Житомирской ОВ Наталья Остапченко совместно с региональным координатором Всеукраинской программы ментального здоровья Ириной Гладкой, с участием представителей ветеранов, работодателей, общественных организаций и органов местного самоуправления .

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.Тема собрания – обсуждение возможности трудоустройства ветеранов и коммуникации с ними.

«То, что именно Экоинспекция Полесского округа стала площадкой для сегодняшней встречи, – не случайность, – подчеркнул в приветственном слове начальник Экоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский. - Вопрос, вынесенный на повестку дня, очень актуален для всего украинского общества, и в частности, для коллектива Инспекции, каждый десятый работник которого, среди которых и женщины, с оружием в руках защищает нашу землю. Мы ждем своих коллег и готовы стать работодателями и для людей других профессий, защищавших нашу Родину.

Так, в проекте Стратегии реформирования системы государственного экологического контроля, инициированной Минсреды, Экоинспекцией Украины, уделяется большое внимание программе переквалификации ветеранов войны для работы в системе экоконтроля.

Экоинспекция уже готова принимать таких специалистов. И со своей стороны уже делаем все возможное, чтобы наши ветераны, каждый со своим видением изменений, которые должны внедряться в обществе, с бесценным профессиональным и жизненным опытом, который, без сомнения, будет полезен и востребован и в сфере защиты окружающей среды, не только чувствовали себя комфортно, но и постоянно чувствовали нашу безграничную благодарность, поддержку и могли реализовать свой профессиональный потенциал».

Начальник Экоинспекции также отметил важность психологической помощи украинцам, заботы об их ментальном здоровье.

«С каждым днем ​​войны, к сожалению, увеличивается количество людей, которые самостоятельно уже не могут овладеть своими эмоциями, которым необходима поддержка.

Всеукраинская программа ментального здоровья «Ты как», созданная по инициативе Первой Леди Елены Зеленской, направлена ​​на развитие способности психики отражать атаки стрессовых факторов и преодоление стереотипов, мешающих обратиться за помощью. Ряд проектов психологической помощи украинцам уже действуют по всей Украине и эффективно помогают украинцам», - акцентировал Евгений Медведовский.