Вооруженная агрессия государства-террориста продолжается и ежедневно наносит непоправимый ущерб украинской окружающей среде.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.





Обновленные цифры на этой неделе раскрывают шокирующий объем ущерба, нанесенного окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ. Эти данные еще раз подтверждают, как важно ответственно относиться к окружающей природной среде в условиях войны.

Инфографика, подготовленная специалистами Государственной экологической инспекции Украины, продолжает освещать влияние войны на окружающую среду, побуждая к действиям, направленным на сохранение природных ресурсов для будущих поколений.