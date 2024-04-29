Об этом сообщает Минcреды.
Межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации парка-памятника «Межигорье» совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) с участием представителей Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры прибыли в парк-памятник, который находится в с. Новые Петровцы Вышгородского р-на Киевской области и должны были начать процесс передачи арестованного имущества, которое решение судом передано в управление АРМА. Заметим, что указанное имущество было арестовано в рамках уголовного производства, досудебное расследование, в котором осуществляли детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП. Речь идет о расследовании фактов присвоения экспрезидентом имущества, находящегося на территории урочища «Межгорье».
Проверка наличия и обзор имущества «Межгорье» является первым этапом процесса передачи в управление государственному учреждению «Парк – памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межгорье» арестованных активов.
В то же время, неизвестные заблокировали вход в государственный парк-памятник и не допускают членов межведомственной комиссии на территорию, делая невозможными ее работу.
“Межведомственная комиссия действует в рамках правового поля. Так, создание парка-памятника "Межигорье" предусмотрено Законом Украины №3264. Этим же документом правительству было поручено обеспечить создание специальной администрации парка-памятника. Сейчас такая администрация создана и она уже оформила земельные участки "Межигорье" в постоянное пользование. Итак, на сегодняшний день согласно всем документам владельцем этой территории является государство. Поэтому важно осуществить передачу имущества в законную администрацию”, – комментирует первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.
Напомним, что для того, чтобы вновь созданный объект работал в интересах государства в правовом поле, Кабинет Министров Украины в апреле 2024 года одобрил распоряжение №321-р о передаче в управление государственному учреждению «Парк — памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межгорье» активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.
В частности, государственному учреждению парк-памятник «Межигорье» должно быть передано в управление движимое имущество, которое находится на государственной земле парка-памятника и является составной частью инфраструктуры паркового комплекса и используется в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотводе, а также в охране паркового комплекса. То есть, это имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойную работу государственного учреждения.
Согласно этому документу также должна быть проведена передача в управление государству другого арестованного имущества, а именно: садовая техника, мебель, картины, интерьеры музеев и т.д.
Государственное учреждение парк-памятник «Межигорье» является официальным пользователем земельных участков, на которые оформлены вещные права и указанные данные внесены как в Государственный земельный кадастр, так и в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Как комментирует и. директора парка-памятника Сергей Юзвенко , блокировка работы межведомственной комиссии безосновательна и противоречит украинскому законодательству. Государственные органы действуют во исполнение законов Украины и решения Правительства, которое уполномочило их провести передачу арестованных активов в управление государственному учреждению «Парк — памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье». Следовательно, независимо от каких-либо препятствий, этот процесс состоится, и парк-памятник начнет свою работу в пользу государства.
Как сообщалось ранее, за хранение арестованного имущества «Межигорье» с 2014 года и по собственной инициативе отвечает физическое лицо, представитель общественной организации, который находится на территории парка и более 10 лет им распоряжается.
Акцентируем, что в 2023 году Верховная Рада Украины одобрила Закон . Он вернул «Межигорье» в государственную собственность и создал новый объект природно-заповедного фонда на 138,6 га земель государственной собственности с официальным названием парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье». Это решение начало процесс превращения бывшей правительственной резиденции в государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Он присваивается наиболее выдающимся и ценным объектам паркового строительства. Земли вновь государственного парка-памятника определены землями природно-заповедного фонда. Деятельность парка-памятника «Межигорье» координируется Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
С 2014 года сразу после Революции Достоинства активисты по собственному согласию стали ответственными за сохранение арестованного имущества бывшей резиденции, которое является доказательством по уголовным делам экс-президента Януковича после Революции Достоинства. Именно для этого активисты впоследствии создали некоммерческую общественную организацию «НПУ «Межигорье» и более 10 лет распоряжались арестованным имуществом, получая прибыль от реализации входных билетов и ведения коммерческой деятельности.
Напомним, что официальное открытие государственного парка-памятника «Межигорье» запланировано в мае.