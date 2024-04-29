29 апреля, в государственном парке-памятнике «Межигорье» начался процесс передачи в управление государству активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экспрезидента Януковича после Революции Достоинства.Об этом сообщает Минcреды.

Межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации парка-памятника «Межигорье» совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) с участием представителей Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры прибыли в парк-памятник, который находится в с. Новые Петровцы Вышгородского р-на Киевской области и должны были начать процесс передачи арестованного имущества, которое решение судом передано в управление АРМА. Заметим, что указанное имущество было арестовано в рамках уголовного производства, досудебное расследование, в котором осуществляли детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП. Речь идет о расследовании фактов присвоения экспрезидентом имущества, находящегося на территории урочища «Межгорье».

Проверка наличия и обзор имущества «Межгорье» является первым этапом процесса передачи в управление государственному учреждению «Парк – памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межгорье» арестованных активов.

В то же время, неизвестные заблокировали вход в государственный парк-памятник и не допускают членов межведомственной комиссии на территорию, делая невозможными ее работу.

“Межведомственная комиссия действует в рамках правового поля. Так, создание парка-памятника "Межигорье" предусмотрено Законом Украины №3264. Этим же документом правительству было поручено обеспечить создание специальной администрации парка-памятника. Сейчас такая администрация создана и она уже оформила земельные участки "Межигорье" в постоянное пользование. Итак, на сегодняшний день согласно всем документам владельцем этой территории является государство. Поэтому важно осуществить передачу имущества в законную администрацию”, – комментирует первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий.



Напомним, что для того, чтобы вновь созданный объект работал в интересах государства в правовом поле, Кабинет Министров Украины в апреле 2024 года одобрил распоряжение №321-р о передаче в управление государственному учреждению «Парк — памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межгорье» активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

В частности, государственному учреждению парк-памятник «Межигорье» должно быть передано в управление движимое имущество, которое находится на государственной земле парка-памятника и является составной частью инфраструктуры паркового комплекса и используется в тепло-, электро-, водоснабжении и водоотводе, а также в охране паркового комплекса. То есть, это имущество, которое находится на государственных землях и обеспечивает бесперебойную работу государственного учреждения.

Согласно этому документу также должна быть проведена передача в управление государству другого арестованного имущества, а именно: садовая техника, мебель, картины, интерьеры музеев и т.д.

Государственное учреждение парк-памятник «Межигорье» является официальным пользователем земельных участков, на которые оформлены вещные права и указанные данные внесены как в Государственный земельный кадастр, так и в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Как комментирует и. директора парка-памятника Сергей Юзвенко , блокировка работы межведомственной комиссии безосновательна и противоречит украинскому законодательству. Государственные органы действуют во исполнение законов Украины и решения Правительства, которое уполномочило их провести передачу арестованных активов в управление государственному учреждению «Парк — памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье». Следовательно, независимо от каких-либо препятствий, этот процесс состоится, и парк-памятник начнет свою работу в пользу государства.

Как сообщалось ранее, за хранение арестованного имущества «Межигорье» с 2014 года и по собственной инициативе отвечает физическое лицо, представитель общественной организации, который находится на территории парка и более 10 лет им распоряжается.