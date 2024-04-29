С 19 по 25 апреля 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 258 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 333 протокола об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.



Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 112 тыс. 800 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 99 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 20 млн 401 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 5 млн. 343 тыс. 300 грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 3 млн 26 тыс. 500 грн.





Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Закарпатская, Львовская, Одесская, Запорожская, Черкасская, Ивано-Франковская области и Киев.

В результате неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при пожаре в экосистеме (возгорание лесной подстилки и остатков рубки деревьев в лесной местности) на территория филиала «Ясинянское лесное хозяйство» ГСХП «Леса Украины» Государственной экологической инспекцией в Закарпатской области начислено 9 966 тыс. 452 грн. Материалы направлены в прокуратуру Закарпатской области для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Государственной экологической инспекцией во Львовской области подан иск в Хозяйственный суд Львовской области для взыскания с ЛГКП "Львовводоканал" неуплаченной части убытков на сумму 1 млн 490 тыс. 700 грн за сброс загрязняющих веществ в г. Полтва (бассейн г. Зах. Буг) с обратными (сточными) водами с превышением нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ с очистных сооружений. Нарушения установлены в ходе проверки, проведенной в период с 25.05.2021 07.06.2021. Согласно предъявленным претензиям предприятие в добровольном порядке возместило ущерб частично.

Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) произведен расчет убытков на сумму 1 млн 140 тыс. грн. за незаконный отлов гражданином водных живых биоресурсов запрещенными для любительского рыболовства орудиями лова в ерику, соединяющего г. Турунчук с оз. Путрино, возле с. Троицкое, Яськивское ТГ, Одесского района, Одесской области. Материалы направлены в Беляевский районный суд Одесской области.

Государственной экологической инспекцией Южного округа (Запорожская и Херсонская области) произведен расчет убытков на сумму 6 млн 447 тыс. 386 грн. за повреждение неустановленными лицами 144 деревьев породы «вяз» до степени прекращения роста на территории энтомологического заказника местного значения «Целинный участок № 3», расположенного в административных границах Вольнянского городского совета Запорожского района Запорожской области. Материалы направлены в отделение полиции №2 Запорожского РУП ГУНП Украины в Запорожской области для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Государственной экологической инспекцией Столичного округа подан иск в Хозяйственный суд города Киева для взыскания с ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал» ущерба на сумму 1 млн. 301 тыс. 729 грн. 36 грн. за превышение нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект из выпусков № 1,2,3,4, определенных в разрешении на специальное водопользование от 23.07.2020 № 45/КИ/49д-20, в период с 24.09.2021 по 07.10.2021 и с 29.10.2021 по 11.11.2021.

Физическому лицу начислены убытки и предъявлена ​​претензия на сумму 961 тыс. 527 грн. за сжигание сухой водно-болотной растительности на территории природно-заповедного фонда (Мартыновский гидрологический заказник местного значения) с.Мартыновка Степанецкой ТГ Черкасский район.

ГМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» уплачено в Государственный бюджет 727 тыс. грн. Решением западного апелляционного хозяйственного суда от 26.04.2022 по делу № 909/463/21 удовлетворен иск Государственной экологической инспекции Карпатского округа о взыскании с ГМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» 8 млн 037 тыс.

192 грн. экологического вреда, причиненного сверхнормативными выбросами в атмосферный воздух без соответствующего разрешения В общей сложности ДМП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» уже возмещено 5 млн. 72 тыс. грн.