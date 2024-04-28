Они не обошли тему продолжения поддержки Правительством Швеции окружающих реформ Украины. Речь идет об оценке вреда окружающей среде, создании системы управления отходами и оказании технической поддержки в вопросах вступления в ЕС.

«Конечно, в контексте 38-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС затронули вопросы обеспечения ядерной безопасности мира. Поблагодарил Ромин за внимание к этому и визит в Зону отчуждения. Кстати, в 1986 году именно Швеция первой на весь мир сообщила о повышении уровня радиации и обратилась в советский союз за разъяснениями», - отметил Руслан Стрелец.

В рамках визита Ромины в Украину Руслан Стрелец показал министерке последствия боевых действий в 2022 году в городе Бородянка и поврежденные леса Здвижовского лесничества Киевской области, остатки фортификационных сооружений оккупантов.