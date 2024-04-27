На совещании по ситуации и перспективах развития города Славутич и Зоны отчуждения Руслан Стрелец доложил Главе государства о первых шагах после деоккупации и реализации одобренной Правительством стратегии развития Зоны отчуждения.

По его словам, одной из ключевых задач было восстановить систему радиационного онлайн мониторинга. Теперь она 24/7 доступна на нашем приложении "ЭкоУгроза".

«После деоккупации Зоны отчуждения удалось начать переговоры с ЕБРР о создании отдельного Счета международного сотрудничества для Чернобыля. На счете Фонда 14 млн евро взносов. Доноры отмечают, что после ратификации Соглашения сумма будет удвоена. Сегодня Президент согласовал этот законопроект о ратификации. Теперь дело за народными депутатами – рассчитываем на его оперативное одобрение. Это возможность как можно скорее восстановить утраченное оборудование, улучшить условия более 2350 профессионалов, приобрести противопожарную технику и ввести современные системы предотвращения и противодействия пожарам», – сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Руслан Стрелец отметил перспективы использования Зоны отчуждения для экономического развития, составляющей которого является ветровая и солнечная энергетика. Уже есть договоренности с немецкой и британской компаниями о реализации этих проектов.

«Важно, что все эти перспективы, о которых мы говорим сегодня, стали возможны благодаря мужеству украинцев, пожертвовавших своей жизнью и здоровьем в 1986 году, изгнали оккупантов из Чернобыля в 2022 году, которые продолжали работать под дулами автоматов. Вечная память павших. Честь всем, кто посвятил свою жизнь развитию Зоны отчуждения», – отметил Руслан Стрелец.