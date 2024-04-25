Государственным инспектором по охране окружающей среды совместно с работниками Одесского рыбоохранного патруля и рабочей группы ГУНП в Одесской области в рамках операции «Нерест» осуществлено патрулирование озера Ялпуг.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
По результатам выявлено нарушение правил рыболовства: отлов биоресурсов запрещенными орудиями лова – 35 лесными сетками.
Всего выловлено 188 особей рыбы: карасей, сазанов, окуней и леща.
Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 354 тысячи гривен.
Решается вопрос открытия уголовного производства по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины.