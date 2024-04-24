В Национальной библиотеке Украины для детей состоялось торжественное объявление победителей ІІІ Всеукраинского экологического конкурса рисунков "Будущее планеты в наших руках!"

Среди присутствовавших были представители органов власти, в частности Елена Крамаренко, Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Игорь Зубович, и.о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины и Александр Федоренко, Начальник Управления организационной деятельности Госэкоинспекции. В мероприятии приняли участие Николай Томенко, основатель Фонда «Рідна країна», представители Министерства культуры и информационной политики и Национального Союза художников Украины.





Цель конкурса заключалась в привлечении внимания общественности к проблемам сохранения окружающей среды и восстановления природы в Украине, вызванных войной, а также в формировании среди детей чувство ответственности за окружающую среду и природу.

Конкурс длился с 25 февраля по 22 апреля, и в нем приняли участие более 4500 детей из разных регионов Украины. В финальный тур конкурса попало 211 рисунков. Среди победителей этого года были такие участники: Эмилия ГРЕК из города Днепра (1-4 класса), Злата АЛЕКСЕЕНКО из Херсона (5-8 классы) и Мария ЩИГОРЕЦ из города Черкассы (9-11 классы).

Также были определены победители в других категориях и награждены за креативность мышления.

В ходе мероприятия обсуждались инициативы Национальной библиотеки для детей и ее партнеров по продвижению экологических идей, а также планы на будущее по продолжению конкурса и популяризации экологического образа жизни молодого поколения.