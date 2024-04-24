Очень символично, что Глобальный саммит мира состоится именно в Швейцарии, государстве, которое исторически нейтрально.

Основная задача этого саммита – засвидетельствовать, что международное право незыблемо, а государство, позволяющее себе нарушать это право, должно нести строжайшую ответственность.



Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

«Мировые лидеры исходили с разными инициативами урегулирования развязанной россией войны. Но чтобы война закончилась справедливо и был справедливый мир, Украина и Президент Владимир Зеленский вышли из Формулы мира, включающей 10 пунктов, базирующихся на международном праве, уставе ООН, решениях Генассамблеи ООН, гуманитарном праве, Женевских конвенциях. Сегодня мы апеллируем к мировому сообществу, что международное право незыблемо. Это глобальная задача саммита мира», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что государство, которое позволяет себе нарушать международное право, должно нести самую суровую ответственность.

«Уже есть первое решение о конфискации российских суверенных активов, поэтому я уверен, что саммит станет первым глобальным шагом к справедливому миру в Украине. Проделана огромная работа с дипломатическим корпусом в Украине, проделана большая работа главой Офиса Президента Андреем Ермаком с советниками мировых лидеров по внешней политике и политике безопасности. Этот фундамент позволит нам прийти к справедливому миру, который будет базироваться на международном праве, как и украинская Формула мира», - подчеркнул народный депутат.

По его словам, последние решения США и лидеров многих европейских государств по поддержке Украины доказывают, что наше государство сегодня стоит на острие архитектуры безопасности Европы и всего мира.