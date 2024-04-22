Впервые за десять лет все заработанные средства будут направлены в государственный бюджет, то есть в поддержку Вооруженных Сил Украины. В настоящее время продолжается финальный этап оформления документов. Дату официального открытия объявят в ближайшее время.

По словам первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, передача "Межигорья" в собственность государства – это не только увеличение наших природоохранных территорий. Это также возможность дополнительного пополнения бюджета страны и создания новых рабочих мест. В те времена, когда страна находится в состоянии войны, это становится одним из важнейших приоритетов.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада Украины приняла закон, создавший государственное учреждение "Межигорье" и вернувшее в государственную собственность 138,6 гектара земли. Это решение начало процесс превращения бывшей правительственной резиденции в государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения, подобного парку "Феофания".

А для того, чтобы вновь созданный объект работал в интересах государства в правовом поле, недавно Кабинет Министров Украины одобрил решение о передаче в управление государственному учреждению “Парк – памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения “Межгорье” активов, на которые наложен арест в уголовном производстве. Речь идет о картинах, автомобилях, мебели, технике, оборудовании и т.д. Это решение означает, что Парк-памятник "Межигорье" полностью перешел в государственную собственность.



До этого с 2014 года за сохранение имущества парка отвечала общественная организация "НПУ "МЕЖИГОРЬЕ". Однако после одобрения в 2023 году закона о создании Парка-памятника «Межигорье», все права на имущество и земельные участки были переданы специальной администрации Парка-достопримечательности «Межигорье», которая теперь управляет ими в рамках государственного управления.