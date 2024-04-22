Тренинг был организован Программой развития ООН (UNDP) в Украине в рамках финансируемого Правительством Швеции проекта по оценке ущерба окружающей среде. Одним из компонентов этого проекта является предоставление институциональной и методологической поддержки Государственной экологической инспекции в эффективном, гендерно-сбалансированном реагировании на экологические последствия войны.

Участники тренинга получили знания по понятийному аппарату и актуализировали практический инструментарий по внедрению гендерных подходов в проекты гуманитарной помощи.

На национальном уровне вопрос гендерной политики является одним из аспектов евроинтеграции, а обеспечение гендерного равенства является одной из принятых ООН Целей устойчивого развития.

В 2022 году правительством Украины была одобрена Государственная стратегия обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года – комплексный стратегический документ, определяющий приоритетные направления консолидированных действий центральных и местных органов исполнительной власти для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах жизнедеятельности общества.