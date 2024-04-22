Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец совместно с коллегами из Госэкоинспекции ко Всемирному дню Земли высадил молодые дубы на Приорке возле дома, где когда-то жил Тарас Шевченко.

Это событие посвящено Международному дню Земли. Среди участников были и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович и начальник управления организационной деятельности Александр Федоренко.

Кстати, сегодня именно тот символический день, когда Карл Брюллов выкупил Тараса Шевченко из крепостного права.

“Благодарю всех, кто присоединился к акции по высадке Шевченковских дубов по всей стране. Тем, кто заботится о нашей окружающей среде в это нелегкое время, когда рашисты уничтожают нашу среду, когда ущерб обсчитывается триллионами гривен. Земля является нашим единственным домом. Нашей величайшей ценностью. Поэтому еще раз призываю всех – заботьтесь о нашей окружающей среде, берегите нашу национальную идентичность, ведь без этого не будет Украины!”, – отметил Руслан Стрелец.

Напомним, в рамках акции "Шевченко объединяет Украину", была взорвана аллея из 27 деревьев, символизирующая количество областей, АР Крым, города Киев и Севастополь, по всей Украине. Эти дубы были выращены из сеянцев, собранных из дуба, в котором Тарас Шевченко прятал свои рисунки от господина Энгельгардта. Эта идея демонстрировала национальное объединение и поддержку исторических и природных ценностей Украины.