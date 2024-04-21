20 апреля, в Украине состоялась эко акция "Шевченко объединяет Украину". Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины. Государственная экологическая инспекция Украины во главе с Игорем Зубовичем, совместно с Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрельцем, руководителем Экокомитета Олегом Бондаренко и его заместителем Еленой Криворучкиной, приняли участие в высадке аллеи из 27 дубов в Национальном природном парке. Эти дубы символизируют каждую область Украины, включая Автономную Республику Крым, Киев и Севастополь.





Напомним, что эта инициатива является частью программы Президента "Зеленая страна", направленной на поддержание экологического сознания и сохранения природы в Украине.

Эта акция прошла во всех областях Украины, отмечая единство и совместные усилия каждого региона в высадке аллеи из сеянцев дуба Тараса Шевченко. Эта высадка является важным шагом в сохранении самой ценной - нашей окружающей среды.



Напоминаем, что в прошлом году в рамках этой акции было взорвано 3000 дубов, охватив все области Украины. Это символическое деяние направлено на поддержание экологии и памяти великого поэта.