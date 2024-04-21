В третий раз Международный день окружающей среды встречаем в реалиях полномасштабного вторжения.

Министр Руслан Стрелец вместе с руководителем Экокомитета Олегом Бондаренко, народным депутатом Еленой Криворучкиной, коллегами из Минсреды, Государственной экологической инспекции Украины, Национального природного парка «Голосеевский» высадили 27 дубов в рамках акции «Шевченко объединяет Украину».

По словам Руслана Стрельца, это символический вклад в озеленение нашей столицы. Когда-то эти дубы вместе будут напоминать будущим поколениям о несокрушимости Украинского народа во время войны.

Министр Руслан Стрелец и нардепка Елена Криворучкина

Участники мероприятия почтили минутой молчания память защитников, отдавших свою жизнь в борьбе с российским агрессором. Вчера – трагические события в городе Днепре, сегодня – снова воздушные тревоги, и оккупанты делают все, чтобы не было нашего завтра.

«Каждый день военной агрессии – это вред украинским лесам. Наши первые счета потерь леса показали, что на апрель-2022 повреждено 4200 га леса: сожженные леса Киевщины, которая сдерживала наступление на столицу, окопаные леса Черниговщины, разрушение лесных экосистем на Житомирщине. Тогда мы только начали наш трек с учета убытков и не представляли, каких масштабов он достигнет в апреле-2024. Сейчас это 24 000 га – территории, где наши лесоводы имеют доступ. На их восстановление уйдет десятки лет. Впереди еще счет Донбасса и Крыма. Но несмотря ни на что, кампания "Зеленая страна" продолжается. Высажено уже 586 млн деревьев из заложенного в программе миллиарда. Призываю всех и каждого присоединиться к кампании по высадке деревьев. Несмотря на все намерения агрессора, это наш общий вклад в будущее страны», - акцентировал Руслан Стрелец.