В 2023 году Верховная Рада Украины приняла Закон, который вернул «Межигорье» в государственную собственность и создал новый объект природно-заповедного фонда.

Это решение запустило процесс превращения бывшей правительственной резиденции «Межигорье» в государственный парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Он присваивается наиболее выдающимся и ценным объектам паркового строительства. Прежде всего, чтобы обеспечить охрану и сохранение ценных территорий для государства и использовать такие объекты в эстетических, воспитательных, научных, природоохранных и оздоровительных целях. Например, именно такой статус имеют парки «Феофания» и Мариинский в Киеве, Стрыйский парк во Львове и тому подобное.

Для того чтобы вновь созданный объект работал в интересах государства в правовом поле, недавно Кабинет Министров Украины одобрил решение о передаче в управление государственному учреждению “Парк – памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения “Межигорье” активов, на которые наложено арест в уголовном производстве. Следующим шагом станет передача в Парк-памятник земельных участков по управлению Кабинета Министров Украины и движимому имуществу от Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами. Речь идет о картинах, автомобилях, мебели, технике, оборудовании и т.д. Это, наконец, открыло возможности для 100% возвращения Межигорья в государственную собственность.

Уже создана специальная администрация «Межигорье», которая занимается оформлением всех необходимых документов. После официального открытия парка все средства от работы «Межгорье» будут поступать в государственный бюджет, а соответственно, на финансирование наших Вооруженных Сил.

Как сообщили в специальной администрации "Межигорье", в мае парк планирует открыть свои двери для посетителей. Дату официального открытия объявят в ближайшее время.

«Парк-памятник «Межигорье» строит свою работу фактически с нуля. От оформления земельных участков, определенных Законом Украины, учета растений, животных, техники в парке-памятнике, до разработки новых возможностей для массового отдыха на природе. В мае «Межигорье» откроет свой первый официальный туристический сезон для всех посетителей», – информируют в специальной администрации парка.

По словам первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, передача парка-памятника «Межигорье» в управление государству является не только важным природоохранным шагом, который навсегда обеспечит возврат земельных участков в государственную собственность, будет способствовать сохранению особо ценных земель и биоразнообразие, но и поможет увеличить поступление в государственный бюджет.

«Наконец, благодаря решению Правительства, Межигорье приобретает статус не только уникального объекта, а становится одним из инструментов поддержки экономики Украины и объектом с сотней новых рабочих мест. Местом, которое благодаря посетителям будет наполнять государственную казну и будет работать для победы Украины над врагом», – подчеркнул Александр Краснолуцкий.

Напомним, что с 2014 года представители общественной организации НПУ “МЕЖИГОРЬЕ” были ответственными за сохранность имущества парка. После создания в 2023 году Законом Украины Государственного учреждения «Парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» Правительство передало все права на имущество и земельные участки этой государственной организации.