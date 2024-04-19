19 апреля, в День окружающей среды, Ассоциация профессионалов окружающей среды PAEW инициировала проведение Общенациональной акции единения и веры «Выпускники-2024 года для будущих поколений», которая закладывает новые смыслы и традиции новейшей Украины, является символом поддержки наших воинов на передовой и проявлением несокрушимой веры Победа.

«Мы искренне верим, что через 20 лет выпускники 2024 года приведут к своим деревьям несокрушимости в своем родном городе своих детей, передавая эту традицию из поколения в поколение.

Этот шаг также направлен на поддержку общеевропейского зеленого Соглашения (Green Deal), ведь выпускники войны – будущие архитекторы новой Украины – несокрушимой и зеленой!

Просим поддержать эту инициативу, привлекая ОМС, ОТГ, а также выпускников 11-х классов, их родителей (по желанию и возможности), педагогов к высадке скверов, садов, парков, аллей 19 апреля в течение дня в ваших родных городах и селах! !» – объясняет президент Ассоциации PAEW Людмила ЦЫГАНОК.

В важной акции приняли участие Дмитрий Заруба первый заместитель председателя Госэкоинспекции Украины и заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина.