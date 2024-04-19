Во время акции по всей Украине высаживаются Аллеи из саженцев дубов, выращенных в лесном питомнике Черкасской области из желудей, собранных из Дуба Шевченко, который уже более 1000 лет растет в селе Будище.

В этом году Аллея Несокрушимости и Памяти появилась на территории одного из ведущих учебных заведений по подготовке специалистов для лесной отрасли – Малинского профессионального колледжа Житомирской области.

Здесь к мероприятию присоединились народный депутат Украины Татьяна Грищенко, Малинский городской голова Александр Ситайло, коллектив колледжа во главе с директором Игорем Иванюком.

А в Ровно дубовая аллея взорвана в историческом парке Деражненской общины - работники Экоинспекции сажали деревья вместе с представителями общины, лесоводами филиала «Костопольского лесхоза» и учениками опорного заведения «Державненский лицей».

«Коллектив Инспекции охотно поддержал эту позитивную для окружающей среды символическую, объединяющую традицию. Ведь речь идет не просто о высадке деревьев, поддержке экологического сознания, но и о популяризации нашего культурного наследия, о нашей Вере в Победу Украины и благодарности всем, кто ее приближает, – рассказывает Евгений Медведовский. – Нынешняя Аллея из дубов Шевченко – это Аллея Памяти и Несокрушимости, которая высаживается в знак воспоминания, уважения и уважения к Героям, отдавшим свою жизнь за родную землю, свободу и свободу Украины. Эти дубы будут напоминать потомкам о несокрушимости украинского духа».

В рамках акции начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский передал для Шевченковской горницы колледж подарок – Украинский ежегодник Т.Г.Шевченко от основателя фонда «Родная страна» Николая Томенко. На его страницах – 365 отрывков из произведений поэта, фрагменты его картин и биографические факты. Кроме того, в издании есть карты, на которых можно увидеть, где в Украине бывал Тарас Шевченко, в частности, и на Житомирщине и Ровенщине.