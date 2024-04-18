Если выпускник-эколог знает, сколько колец у какого-то червя, но не понимает, что такое декарбонизация, СВАМ, ESG или ОВД, - какие перспективы его ждут? - отметила Людмила ЦЫГАНОК, президент Ассоциации PAEW во вступительном слове

Экологические проекты нуждаются в специалистах, работодатели имеют четкие требования к специалистам, но ЗВО работают часто с программами, не отвечающими этим требованиям.

Как это преодолеть?

Каким критериям должен отвечать современный зеленый управленец?

Организаторы предложили ответить на вопросы, которые предоставят в результате рекомендации по преодолению разрыва в ожиданиях и подготовке.

Понимая спектр вызовов кадрового кризиса, в обсуждении приняли участие ЕЛЕНА КРИВОРУЧКИНА (народный депутат Украины, Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования), ДМИТРО ЗАРУБА (заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины), ВАЛЕНТИН ЩЕРБИНИ возобновление экосистем, вицепрезидент Ассоциации PAEW), ЛЮДМИЛА ХОМИЧ (вице-президент Ассоциации PAEW по правовым вопросам), ЛЕСЯ БАГИНСКАЯ (адвокат, юрист), ИРИНА БРИЛЕВА (главный эколог «Астарта», председатель комитета агроэкологии PAEW) фирма «Корзина и Партнеры») и др.

Вопросы, вынесенные для обсуждения в рамках брейн-шторма специалистов, собравшихся в КНЭУ 18 апреля:

✅ Природоохранные реформы, евроинтеграция, восстановление во время войны

✅ Отходы: проблематика и пути решения

✅ Оценка влияния на окружающую среду и ОВД: как получить европейскую модель восстановления?

✅ Как стать успешным лидером зеленой трансформации и восстановления?

✅ Международный опыт зеленого перехода

✅ Какие изменения образовательного интерфейса между академической средой и реальным сектором экономики необходимы в Украине

Участники исследования:

- ученые, педагоги, инноваторы и исследователи

- директора предприятий (строительная, водохозяйственная, энергетическая, металлургическая, перерабатывающая, сфера АПК и т.п.), директора нацпарков, лесных хозяйств и т.п.

- Экологи, проектировщики, гидрологи, землеустроители, геологи, биологи и т.д.

- Юристы, ESG-специалисты, специалисты по инвестициям

- специалисты ОТГ, специалисты по энергоэффективности и климатической адаптации

- Специалисты ОМС, ОВА, менеджеры проектов отстроек



Встречи уже состоялись в Полтаве, Сумах, Днепре