Ущерб, что был нанесен окружающей среде, превышает 5 миллионов гривен.

В ходе отработки операции «Нерест» работниками Госэкоинспекции Центрального округа совместно с работниками СПД на воде ГУНП в Полтавской области 16 апреля 2024 года на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский» в приустьевой части г. Сула обнаружены и изъяты браконьерские сети, а именно сетки общей протяженностью около 1,5 км.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.

Характерно то, что в большинстве сеток шаг ячейки составляет 30х30 мм. и 32х32 мм.

Часть рыбы с признаками жизни выпущена в природную среду, другая рыба видов: карась – 910 шт., сплетня (тарань) – 820 шт., плоскирка – 180 шт., синяк – 30 шт., окунь – 50 шт. и лещ 5 шт., передано в рыбоприемный пункт с последующим направлением средств в Государственный бюджет.

Ущерб нанесенный окружающей среде составляет 5 миллионов 487 тысяч 691 гривна.

Учитывая причиненный существенный вред и значительное количество рыбы на объектах природно-заповедного фонда, материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении правонарушения.