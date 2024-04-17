16 апреля 2024 в с. Будущее в Черкасской области провели экологическую и культурную акцию: «Дубы Шевченко объединяют Украину».

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.

История Звенигородщины тесно связана с поэтом, художником, мыслителем, гением и пророком украинского народа - Т.Г. Шевченко.

Поэтому символично, что эта акция начата именно в селе Будище на территории парка – достопримечательности садово – паркового искусства местного значения «Будищанский парк», рядом с которым расположено имение г-на Энгельгарда, где Шевченко провел свои юные годы. Именно на территории парка растут вековые дубы Шевченко, из желудей которых выращены молодые саженцы.

Цель акции – содействие сохранению природы и национального единства украинского народа. Дубы в высадке во время акции будут символом не только настоящего, но и будущего, которое строится на общих ценностях и объединении.

Участие в данном мероприятии приняли председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, представители Черкасской ОВА, председатель Звенигородской РВА Юрий Пиковский, и.о. о. начальника Государственной экологической инспекции Центрального округа Сергей Полищук, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, директор филиала «Звенигородское лесное хозяйство» ГСХП «Леса Украины» Иван Бас, представители Уманского НУС, руководство и жители Шевченковского общества.

Участники акции высадили 27 дубов, которые символизируют все области Украины, Киев, Крым, Севастополь.

Подобные мероприятия планируется проводить во всех общинах Черкасской области и в областях Украины.