Об этом пишет Руслан Стрелец, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, в своем блоге на Укринформе. Приводим слова автора без комментариев и ремарок редакции.

В любом деле важно периодически проводить полный check-up достижений и устанавливать новые задачи на следующие этапы.

На днях исполняется два года, как мы с командой работаем над формированием политики в сфере защиты окружающей среды и реализацией соответствующих реформ в Украине. Что удалось за это время?

ВОЙНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину люди спасали себя и страну. Мы же понимали, что изуродованная войной окружающая среда Украины уже совсем скоро станет кейсом, к которому также будет приковано внимание всего мира. Поэтому оперативно разрабатывали методики учета ущерба природе от войны и создавали цифровые инструменты.

Мы прошли путь от запуска уникального для мира онлайн сервиса фиксации ущерба "ЭкоУгроза" и разработки универсальных методик обсчета вреда природе до объединения международного сообщества вокруг вопросов ответственности агрессора. Мы идем еще дальше – наряду с уже выработанными механизмами натурального выражения ущерба, мы стремимся создать четкие алгоритмы оценки потерь экосистемных услуг.

В настоящее время уже зафиксировано почти 4,5 тысяч преступлений россии против украинской природы. Размер ущерба составляет почти 2,4 трлн грн.

Благодаря лидерству Президента Украины Владимира Зеленского последствия войны для украинской окружающей среды приобрели геополитические масштабы. Пункт 8 Формулы мира «Экологическая безопасность» заложил новые смыслы – это не только расчет ущерба, разминирование и восстановление природы, но и формирование единых подходов к возрождению окружающей среды и предотвращению нанесения ему вреда в будущем.

"Под зонтиком" пункта 8 Формулы Мира Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны под председательством экс-министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака наработала Экологический договор для Украины . Это 50 рекомендаций, которые воплощают унифицированный подход к оценке влияния войны на окружающую среду, определяют подходы к компенсации за причиненный ущерб, а также предложения относительно "зеленого" восстановления.

Минокружение разработало проект Окружающей декларации , которая должна запустить анонсированную Президентом Глобальную платформу для оценки убытков. Этот документ впервые мы представили миру во время форума United for Justice. United for Nature, который мы организовали совместно с Офисом Генерального прокурора в октябре прошлого года. Пока готовность присоединиться к этой работе уже выразили такие страны, как Германия, Финляндия, Болгария, Новая Зеландия, Италия, Австралия, Эстония, Литва, Молдова, Румыния, Чехия, Швеция.

Кроме того, мы продолжили трек, запущенный Президентом Украины, и работали над повышением субъектности Украины на международной арене в вопросах защиты окружающей среды. За два года работы команды министерства более 150 международных встреч и договоренностей о поддержке партнеров в развитии окружающей политики. За два года войны Украину посетило больше моих коллег, министров по вопросам охраны окружающей среды и климата, чем за все время независимости Украины.

НЕ МЕНЬШЕ ВАЖНЫЙ ТРЕК ПО ВОЙНЕ – ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЙ

Переговорный раздел 27 "Environment/Окружающая среда" входит в Топ-5 разделов по количеству актов права ЕС, которые Украине нужно имплементировать. Это около 200 директив и регламентов. По оценкам Еврокомиссии, наш прогресс только за 2022-2023 годы составляет 4 балла из 5 возможных. За этот период в Украине было одобрено 13 евроинтеграционных законов в сфере защиты окружающей среды.

К примеру, Украина ратифицировала две поправки к Конвенции Эспо. Украине удалось закрыть 20-летний спор с Румынией по выполнению требований Конвенции Эспо при строительстве канала «Дунай-Черное море». Мы продемонстрировали миру, что хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого.

После 10 лет промедлений Украина наконец присоединилась к Минаматской конвенции о ртути, позволяющей при поддержке международных партнеров избавиться от ядовитого металла на своей территории. Ведь как сторона Конвенции, мы будем иметь доступ к целевые ресурсы Глобального экологического фонда, а также сможем получить техническую и экспертную помощь.

Верховная Рада Украины одобрила Закон "Об обеспечении химической безопасности и управлении химической продукцией", ратифицировала Нагойско-Куала-Лумпурский дополнительный протокол об ответственности и возмещении, который поможет восстановить утраченное биоразнообразие из-за террористических действий РФ. Кабинетом Министров Украины одобрена Водная стратегия до 2050 года. Мы приняли необходимые изменения относительно государственной системы мониторинга окружающей среды и ряда документов по улучшению качества воздуха.

Украина запустила реформу системы управления отходами По истечении 20 лет дискуссий и промедлений мы наконец начали это движение, чтобы догнать Европу, изменить советские подходы к управлению отходами на современные и решить накопившиеся проблемы.

Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что Украина – это ЕС и мы точно получим свое место за круглым столом европейской семьи. Свидетельство тому – мощная политическая поддержка от ЕС. Так, впервые в истории, в ЕС было принято решение о присоединении к Программе «LIFE» страны, еще не имеющей статуса члена Европейского Союза. И этой страной стала Украина. Поэтому у нас будет возможность и необходимое финансирование для реализации крупных окружающих проектов.

Второе не менее важное политическое решение – получение Украиной официального статуса наблюдателя в Севильском процессе. Да, у нас пока нет права голоса здесь, но мы уже можем учиться работать по новым правилам, чтобы восстановить свою промышленность по лучшим доступным технологиям и методам управления.

Так что кратко остановлюсь на этой и других евроинтеграционных реформах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЛИ ЗЕЛЕНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В мае прошлого года при нашей адвокации в первом чтении народные депутаты одобрили законопроект 6004-д, который позволит имплементировать положения Директивы 2010/75/ЕС и запустит в экомодернизацию промышленности по лучшим доступным технологиям и методам управления (НИТМ). Мы уже совместно с немецкими экспертами перевели 10 Справочных референтных документов по НДТМ, которые действуют в ЕС и должны быть внедрены в Украине. В настоящее время над текстами работают 6 рабочих групп, созданных при Министерстве.

Мы запустили Национальный реестр выбросов и перенос загрязнителей, созданный по аналогии с европейским. Единственное отличие "украинского формата" – это более удобная онлайн процедура. Уже через два года планируем интегрировать наш реестр с Европейским. Следовательно, сможем обмениваться актуальными, верифицированными данными с компетентным органам ЕС и синхронизировать собственную окружающую политику.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК УКРАИНЫ

В условиях войны в 2022 году Украина впервые в истории представила свой павильон на Конференции ООН по изменению климата СОР27. В прошлом году мы продолжили этот тренд на полях СОР28, где собралось более 100 тысяч представителей со всего мира. Работа наших павильонов – почти 30 дней прикованного внимания мира к влиянию войны на украинскую окружающую среду, тысячи посетителей, более 30 разнообразных мероприятий, сотни публикаций в международных СМИ. А еще новые партнеры, декларации и соглашения, переговоры по запуску СВАМ, присоединение к Климатическому Клубу, адвокация Формулы мира и платформы по подсчету убытков, противостояние российскому лбу.

На COP28 в Дубае мы представили новую климатическую политику Украины. Есть дорожная карта для реализации амбициозных целей. Мы подготовили проекты основного климатического закона Украины и Стратегии реализации государственной политики в сфере изменения климата к 2035 году. Завершаем внедрение системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, цифровизируем ее последний элемент – представление отчетности операторами установок.

В конце прошлого года при поддержке Европейского Союза мы открыли Климатический офис и завершили развитие климатического управления в Украине. Уже была построена вся необходимая архитектура. Благодаря финансированию в размере 3,5 миллионов евро от ЕС и Международной климатической инициативы это учреждение будет способствовать изменениям в климатическом ландшафте Украины.

Мы готовы быть участником карбонмаркета. Есть договоренности со Швейцарией и Японией о выкупе избыточных квот в рамках статьи 6 Парижского соглашения. Да, сейчас работаем над детальным планом реализации Механизма совместного кредитования между Украиной и Японией. Подобный механизм уже работает в 28 странах. Для нас это возможность привлечь дополнительные ресурсы для внедрения климатически дружеских проектов и восстановления деоккупированных регионов по "зеленым" технологиям.

Мы приняли План мер по сокращению выбросов метана «Global Methane Pledge». К 2030 году планируем сократить их на 30%.

Впереди – запуск системы торговли квотами на выбросы, подготовки Украины к вхождению в границы механизма СВАМ. Нынешний год – это однозначно год климатического диалога для Украины для дальнейшей евроинтеграции и следования мировой климатической повестке дня.

МЫ ЗАВЕРШИЛИ РЕФОРМУ СНЕДПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Осовременили правила работы сектора, приблизили их к стандартам ЕС. Эта реформа о достижении стратегических целей нашей страны – о евроинтеграции и присоединении Украины к Сырьевой стратегии ЕС до 2030 года как одного из ключевых партнеров; о сочетании усилий и вхождении в цепочки производства высокотехнологичной продукции и декарбонизации добывающей промышленности, о запуске постоянных проектов и привлечении международных инвестиций. Это реформа об обеспечении необходимыми ресурсами нашего восстановления и украинской сырьевой и энергетической безопасности.

Как экономический результат реформы приведу лишь один пример – с 2023 года поступления в Госбюджет от предоставления спецразрешений на пользование недрами достигли рекордных 2,85 млрд грн.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ – "МАХОВИК" РЕФОРМЫ ЗАПУЩЕНЫ

В июне 2022 года Украина, наконец, сделала первый шаг на пути к цивилизованному управлению отходами – Верховная Рада одобрила рамочный евроинтеграционный закон.

Чтобы его положение заработало на практике, мы уже прошли значительный путь: разработано и принято Правительством более 20 постановлений. Министерство утвердило с десяток приказов по внедрению европейских требований к объектам обработки отходов. Мы приступили к процедуре стратегической экологической оценки Национального плана управления отходами. Мы синхронизировались с ЕС и гармонизировали наши процедуры классификации отходов с требованиями ЕС или так называемым List of Waste. Ввели новую разрешительную систему для операции по обработке отходов (то, что должно было работать в Украине еще с 2016 года). Запустили Информационную систему учета и контроля над бытовыми отходами.

В Верховной Раде на рассмотрении уже находится законопроект "Об упаковке и отходах упаковки" , впервые вводящий в Украине модель расширенной ответственности производителя. Это путь к отсутствию выброшенной упаковки на обочинах украинских дорог, в украинских лесах и парках. Разработаны законопроекты об отходах добывающей промышленности и об электрическом и электронном оборудовании.

А еще мы дали старт ряду пилотных проектов по созданию мусорообрабатывающих кластеров в регионах. Всего по Украине необходимо построить 207 новых современных мусороперерабатывающих заводов. Уже есть инвестор, который будет софинансировать реализацию проекта в Киевской области. Есть интерес к проектам в Полтавской, Одесской, Ивано-Франковской. Аналогичные форматы сотрудничества начинаем в Сумской, Житомирской, Закарпатской и Харьковской областях.

РЕФОРМА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА – НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Ее мы проводим с учетом лучшего европейского опыта. Уже сменили систему управления государственными лесохозяйственными предприятиями, разделили хозяйствующую и контролирующую функции. Так, 164 государственных лесохозяйственных предприятий объединили в единое ГП «Леса Украины», а вместо 24 областных управлений лесного и охотничьего хозяйства создали 9 межрегиональных управлений Гослесагентства.

Результаты реформы можно увидеть в нескольких конкретных цифрах - ГП "Леса Украины" в прошлом году увеличило прибыль более чем в два раза до 3 млрд грн. В бюджеты всех уровней поступило налогов на рекордные 10,5 млрд грн.

Сердце реформы – цифровизация. Чтобы обеспечить людей теплом зимой в условиях войны, мы запустили государственный интернет-магазин "ДроваЕ", где каждый может сделать заказ с доставкой в ​​дом в несколько кликов. Никакой лесорубный билет или сертификат больше не выдается на бумаге, а компьютер не умеет брать взятки. И это только часть кейсов.

В 2023 году открыли три новых лесных селекционно-семенных центра – в Волынской, Ивано-Франковской и Сумской областях. В 2024 планируем построить 2 таких центра. Программа Президента "Зеленая страна" выполнена более чем на 50% - уже высажено более 505 млн сеянцев. Мы заложили правовую основу для сохранения самосессионных лесов и увеличения лесистости Украины.

НОВЫЙ ПОДХОД К МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНО-ЗАВОДНОГО ФОНДА ТАКЖЕ ДАЕТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Даже в условиях войны 2023 год стал рекордно прибыльным для природно-заповедного фонда. Предоставление качественных услуг и самостоятельное производство – это приоритеты, которые способствовали росту собственных поступлений Нацпарков.



Да, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то сегодня имеем следующие результаты:

● за это время количество посетителей выросло с 505,5 тысяч до 873,8 тысяч ;

● почти в 4 раза увеличились поступления от рекреационной деятельности парков – с 10,5 млн. грн. до 41,5 млн. грн. И это только начало.

Мы уменьшаем нагрузку на государственный бюджет и при этом повышаем качество услуг в природоохранных учреждениях . Для этого уже утверждены изменения в список платных услуг, которые могут предоставляться учреждениями природно-заповедного фонда. Основная суть в том, что чем больше услуг будет предоставляться Нацпарком, тем выше должна быть зарплата его работников. Таков наш путь к цивилизованному управлению природными богатствами.

Чтобы сохранить эти природные богатства, мы продолжаем создавать электронный кадастр природно-заповедного фонда. Это тот инструмент, который исключит возможность посягательства на ценные территории Украины, не даст никакого шанса "не заметить" границы таких территорий и организовать на них любую другую деятельность, кроме природоохранной.

Кстати, по прошествии 10 лет, правительственной командой, мы наконец-то вернули в собственность украинского народа правительственную резиденцию "Межигорье" и придали ей статус парка-памятника государственного значения. Территория «Межгорье» теперь относится к землям природно-заповедного фонда.

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ – РЕАНИМОВАНА

Это та реформа, о которой долгое время дискутировали до полномасштабного вторжения России. Однако сегодня акценты изменились. Времени медлить нет. Война стала лакмусовой бумажкой для экоконтроля. Инспекторы делают то, что никто не делал в мире. Сбор информации о военных преступлениях России против природы, расчет ущерба окружающей среде от войны – это работа Госэкоинспекции. От того, насколько качественно и оперативно ее смогут выполнять инспекторы и иметь ли необходимое материально-техническое обеспечение, а лаборатории соответствующее современное оборудование, зависит качество и объем доказательной базы. А значит, привлечение агрессора к ответственности в Международных судах. Другой вектор реформы – приближение Украины к Европейской семье.

Стратегия реформирования системы государственного экологического контроля и операционном плане ее выполнения в 2024-2026 гг. уже прошли общественное обсуждение и вскоре будут представлены на рассмотрение Правительства.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – УКРАИНА НА ПОВПУТИ К ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ МЕНЕДЖМЕНТА

Украина как никто не знает цену водным ресурсам. В результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС мы потеряли 14 млрд куб. м воды – это двое суток водопотребления для всего мира или потребности в воде Украины на 1,5 года. Однако мы продолжаем заботиться о том, что имеем.

Мы одобрили Водную стратегию к 2050 году. Это важный документ на пути выполнения наших евроинтеграционных обязательств, а также решения основных водных проблем страны. Разработали Планы управления всеми речными бассейнами страны.

Мы ужесточаем сотрудничество с соседями – например, подписали с Молдовой и Румынией Декларацию о сотрудничестве в сфере управления международным водным бассейном реки Прут.

Идем дальше и в условиях военного бюджета ищем пути сбалансированного использования водных ресурсов и обеспечения доступности воды для каждого украинца. Для этого планируем создать Национальную акционерную компанию Вода Украины, которая обеспечит открытый и эффективный мониторинг вод и контроль за использованием водных ресурсов.

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ – СТРОИМ НОВУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Выстроить качественную окружающую политику можно только на основе достоверных данных о каждом компоненте природы. Сегодня мы сосредоточены на развитии собственной комплексной системы мониторинга. Для этого уже заложен необходимый базис – в Украине принят Закон, запустивший реформу. В настоящее время регионы занимаются развитием системы экологического мониторинга. В дальнейшем центры мониторинга будут работать в каждой области. Мы стараемся не просто собирать экологические данные и открывать их, как это предусмотрено Орхусской конвенцией, но и должным образом систематизировать.

И все это о евроинтеграции и нашем будущем.

КАКИМ ОПЫТОМ УКРАИНА МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕМЬЕЙ СЕГОДНЯ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СФЕРЕ

Это однозначно своим прогрессом в цифровизации отрасли.

К примеру, при разработке Информационной системы управления отходами мы изучали опыт Болгарии, Финляндии, Австрии, Франции. В этих странах системы работают в полуавтоматическом режиме: предприниматели загружаются в PDF-файлы, а должностные лица обрабатывают их в ручном режиме. Мы автоматизируем все процессы.



Мы создали уникальный для мира сервис ЭкоЗагроза , в котором украинцы получают актуальную информацию о состоянии окружающей среды. ЭкоУгроза аккумулирует данные из 750 постов контроля радиационного загрязнения в Восточной Европе и почти 5 тысяч постов контроля за состоянием воды, воздуха. Здесь есть вся информация, спасающая жизнь – уведомление о воздушных тревогах, химической опасности; показатели загрязнения воды, воздуха, инструкции по экологических чрезвычайных ситуаций.

На ЭкоУгрозе украинцы сообщают государству о фактах нанесения вреда природе и. Государственные экологические инспекторы уже фиксируют из-за Экоугроз результаты проверок, проведенных по обращениям украинцев. В дальнейшем мы видим ЭкоУгрозу ежедневным неотъемлемым инструментом каждого экоинспектора. Это позволит навсегда закрыть дискуссии о возможности подделки документов и извращении фактов. Это антикоррупционный предохранитель, который даст каждому гражданину уверенность в прозрачности экоконтроля.

На ЭкоУгрозе также планируем внедрить общественный контроль за предприятиями-загрязнителями, создать экопаспорты каждой точки на карте Украины, а также ввести украинский индекс качества воздуха (AQI).

Наша платформа ЭкоСистема также об антикоррупции, о прозрачности и удобстве взаимодействия граждан, бизнеса и государства. ЭкоСистема стала национальным инструментом, который дал возможность бизнесу получать услуги в сфере защиты окружающей среды онлайн 24/7, а общественность получила постоянный доступ к открытым окружающим реестрам.

Сегодня ЭкоСистема имеет более 1,3 млн. пользователей. В ней работает около 92,5 тыс. предпринимателей. Для них онлайн доступна 21 услуга из 29 существующих в окружающей сфере. Всего за это время бизнес оформил здесь более 120 тысяч разрешительных документов.

Кроме того, благодаря переводу окружающих услуг в онлайн в стране уже сэкономлено 7,5 млн. листов бумаги или спасено около одной тысячи деревьев. Из-за отсутствия необходимости ждать печатных писем с ответами предприниматели сэкономили 2 млн 850 тыс. дней, а еще 300 тыс. литров бензина, которые раньше тратили на доставку в государственные органы отчетов и проектов.

Поэтому украинский путь уникален – мы ведь прокладываем его в условиях войны, но с еще большей верой в европейское будущее. Для этого мы интегрируем окружающую составляющую во все национальные политики страны, делаем кроссекторальным экологический вектор. Мы работаем над реформой экологических финансов – и это также о синхронизации с ЕС, о возможности получить доступ к международным ресурсам и реализовать проекты по восстановлению окружающей среды. Мы продолжаем трансформировать отрасль и шаг за шагом сокращаем расстояние между Украиной и ЕС.

Спасибо всем, без кого этот путь невозможно было бы пройти Украине, без кого бы он вообще не начался, – Президенту Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Денису Шмыгалю и всей правительственной команде, сопредседателям Международной рабочей группы по экологическим последствиям эксминистерке иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и председателю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования и его руководителю Олегу Бондаренко, комиссару Европейского Союза по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргинию Синкявичюсу и моим коллегам – министрам экологии , Румынии, Чехии, Молдовы, Болгарии, Литвы и других. Вместе мы делаем важное дело для нашей страны и будущего. Верю, что все эти изменения – только начало нашего тяжелого, но увлекательного пути. Впереди много вызовов и работы. Наши цели обязательно получат логическое завершение, и мы поставим новые – еще более масштабные.