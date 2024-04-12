Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юге или севере.

По информации американского издания, Иран планирует нападение на Израиль в ближайшие два дня.

Впрочем, лицо, приближенное к руководству Ирана, также сообщило американским журналистам, что вроде бы окончательного решения о нападении пока нет.



Впрочем, источники Kyiv Post в украинских спецслужбах не подтверждают информацию американских журналистов о высокой вероятности нападения Ирана на Израиль в ближайшие 48 часов.

"Ситуация действительно напряженная, но по нашей информации, окончательные решения не приняты, в ближайшие два дня ничего экстраординарного не ожидается!" – отметил собеседник Kyiv Post.

По его словам, украинская разведка внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Данные, которые есть в распоряжении наших спецслужб, указывают на то, что в течение двух суток нападения Ирана точно не будет. Однако ситуация очень динамична и прогнозировать ее развитие на большой промежуток времени сложно.

Что известно об обострении конфликта между Ираном и Израилем

Первого апреля Израиль нанес авиаудару по пристройке консульства Ирана в Дамаске. В результате удара был ликвидирован старший офицер иранских сил Аль-Кудс в Сирии - бригадный генерал Мухаммад Реза Захеди.





Израиль не прокомментировал атаку в Дамаске, произошедшую в момент резкого роста напряженности из-за войны против группировки ХАМАС в секторе Газа и эскалации насилия между Израилем и союзниками Ирана.

Уже 3 апреля иранские официальные лица повторили угрозы в адрес Израиля после авиаудара ЦАХАЛа по консульству Ирана в Сирии.

В то же время, американское ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля. Об этом свидетельствуют и арабские источники, сообщает Vox News.

Издание Politico отмечает, что на государственном телевидении Ирана президент страны Ибрагим Райси заявил, что атака "не останется без ответа".



Также верховный лидер Али Хаменеи повторил несколько раз по телевидению и в соцсетях, что Израиль будет «наказан».