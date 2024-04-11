Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Постоянные обстрелы и минирования превращают украинские леса в пожарища и поля с воронками, где нет жизни. русские боеприпасы не только производят из деревьев уголь, но и убивают и заставляют покидать свои дома лесных жителей. Огнем уничтожено уже более 6,5 тыс. га лесов Лиманского лесхоза, из которых 100 га – только за последнюю неделю», - отметил Руслан Стрелец.

В 2022 году Лиманский лесхоз пережил полгода российской оккупации. Что такое оккупация украинского леса?

полное уничтожение инфраструктуры лесхоза;

уничтожение уникальной экологической тропы "Лесные бусы" близ Ямполя, которая ежегодно привлекала десятки тысяч туристов. В результате обстрелов по лесам разбежались экзотические животные (альпаки, пони, кенгуру, страусы), не приспособленные к жизни в дикой природе;

уничтожение оккупантами 80% Нацпарка "Святые горы" - жемчужины украинской окружающей среды, в состав которой входит часть Лиманского лесхоза.

«Гасить лесные пожары и спасать животных непросто из-за минирования и продолжения боевых действий. Однако предприятие там, где, возможно, уже возобновило свою работу. В прошлом году на месте сожженного леса высажены первые 9000 хвойных саженцев. В этом году – в планах восстановить леса Лиманщины на площади 100 гектаров. Спасибо лесоводам за ваш труд в самые тяжелые для государства времена. Это пример самоотверженности и противостояния агрессору для всего Украинского Народа», - отметил Руслан Стрелец. Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского «Экологическая безопасность» – путь к ответственности российских террористов за экоцид и предотвращать такие преступления в будущем. россия заплатит за каждое сожженное дерево.