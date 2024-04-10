8 апреля состоялись слушания в Комитете по экологической политике и природопользованию на тему: "Восстановление Украины по европейским принципам зеленого обновления".

Главный тезис мероприятия заключался в том, что "Не надо ждать Победы, заниматься восстановлением Украины нужно уже сейчас!".

И.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович выступил с докладом о деятельности Государственной экологической инспекции Украины во время войны. Он рассказал о вреде, причиненном украинской окружающей среде в результате вооруженной агрессии России, указав на то, что оккупанты уже нанесли ущерб украинской окружающей среде на сумму 2,4 трлн. грн, и на его восстановление могут уйти десятки лет.

В процессе фиксации и расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, Госэкоинспекция активно сотрудничает с Офисом Генерального прокурора. Также, он сообщил, что Государственная экологическая инспекция Украины по поручению Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, разработала дашборд по ущербу, причиненному Автономной Республикой Крым. Для их расчета используются данные, предоставленные Национальным центром управления и испытаний космических средств и Государственной службой геологии и недр Украины.

Кроме того, с целью цифровизации процесса фиксации событий и анализа влияния военной агрессии и других факторов на окружающую среду, Госэкоинспекция активно использует в своей деятельности официальный ресурс Минсреды "ЭкоУгроза", позволяющий автоматически собирать и фиксировать информацию об экологических угрозах с географической привязкой к местности. . В настоящее время уже поступило 875 обращений от граждан.

Елена Криворучкина