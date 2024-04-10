Главный тезис мероприятия заключался в том, что "Не надо ждать Победы, заниматься восстановлением Украины нужно уже сейчас!".
И.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович выступил с докладом о деятельности Государственной экологической инспекции Украины во время войны. Он рассказал о вреде, причиненном украинской окружающей среде в результате вооруженной агрессии России, указав на то, что оккупанты уже нанесли ущерб украинской окружающей среде на сумму 2,4 трлн. грн, и на его восстановление могут уйти десятки лет.
В процессе фиксации и расчета ущерба, нанесенного окружающей среде, Госэкоинспекция активно сотрудничает с Офисом Генерального прокурора. Также, он сообщил, что Государственная экологическая инспекция Украины по поручению Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, разработала дашборд по ущербу, причиненному Автономной Республикой Крым. Для их расчета используются данные, предоставленные Национальным центром управления и испытаний космических средств и Государственной службой геологии и недр Украины.
Кроме того, с целью цифровизации процесса фиксации событий и анализа влияния военной агрессии и других факторов на окружающую среду, Госэкоинспекция активно использует в своей деятельности официальный ресурс Минсреды "ЭкоУгроза", позволяющий автоматически собирать и фиксировать информацию об экологических угрозах с географической привязкой к местности. . В настоящее время уже поступило 875 обращений от граждан.
Кроме того, Государственная экологическая инспекция Украины, являясь членом ИMPEL, имеет возможность эффективно обмениваться опытом и сотрудничать с международными партнерами, что помогает внедрять передовые практики и решать совместно экологические проблемы.
Отдельно Игорь Зубович отметил, что в настоящее время продолжается процесс реформирования государственного экологического контроля, в результате которого Госэкоинспекция должна приобрести новые функции и полномочия, а именно, относительно контроля состояния окружающей среды по результатам войны в долгосрочной перспективе, контроля экологической безопасности, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов . В этом процессе мы активно сотрудничаем с Министерством защиты окружающей среды, Комитетом по экологической политике и природопользованию под председательством Олега Бондаренко и представителями общественности, чтобы учесть позиции всех заинтересованных сторон и сделать реформу действенной.
Во время своего выступления Заместитель председателя Комитета по экологической политике и природопользованию Елена Криворучкина подчеркнула, что зеленое восстановление является основой стратегии восстановления Украины, а соблюдение экологического законодательства является важной предпосылкой этого процесса. Она также отметила важность включения экологических приоритетов в планирование развития страны.
Заместитель Постоянного представителя Программы развития ООН в Украине Христофорос Политис отметил, что послевоенное восстановление позволит Украине внедрить передовые зеленые технологии и природоохранные решения.
Эти слушания, проводимые при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине в рамках финансируемого Правительством Швеции проекта по оценке вреда окружающей среде, продолжаются рассмотрением инструментов и механизмов зеленого обновления.