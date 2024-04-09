Слушания комитета по вопросам экологической политики и природопользования начались слушания на тему: "Восстановление Украины по европейским принципам зеленого восстановления" можно назвать одним из главных событий года в области экологии.

По инициативе замглавы Комитета Елены Криворучкиной в мероприятии приняли участие не только народные депутаты, но и представители министерств, международных организаций, в том числе ООН и эксперты. В общей сложности более 200 представителей парламента, правительственных учреждений, международных организаций, стран-доноров, научных кругов и общественных организаций приняли участие в слушаниях. Главный тезис мероприятия - "Не надо ждать Победы, заниматься восстановлением Украины нужно уже сейчас!"

Елена Криворучкина в своем выступлении подчеркнула, что Украина, избравшая европейский вектор развития, должна учитывать это при разработке стратегии обновления страны.

"Зеленое восстановление – основа стратегии восстановления Украины. Основа восстановления – соблюдение экологического законодательства, в частности, относительно стратегической экологической оценки планов и программ и оценки влияния на окружающую среду планируемой деятельности для учета экологических приоритетов при планировании развития и восстановления в Украине. Слоган "Отстроить лучше и экологичнее , чем было" – должен стать одним из руководящих принципов восстановления страны", - резюмировала народный депутат.

И.о. Председатель Государственной экологической инспекции Украины, деятельность которой в период военного положения направлена ​​на фиксирование преступлений против окружающей среды, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, в свою очередь отметил, что оккупанты наносят колоссальный ущерб украинской окружающей среде. На восстановление могут уйти десятки лет.

"Окружающая природная среда стала одной из жертв российской агрессии. Война негативно повлияла на каждый компонент окружающей среды. В настоящее время войной охвачены миллионы гектаров леса, загрязнены огромные площади почв, засорены земли и водные объекты. В результате российских ударов по нефтебазам, складам в стране сгорело тысячи тонн нефтепродуктов, которые загрязнили воздух опасными веществами. Немало выбросов попали в воздух и почву от горения военной техники", – рассказал Игорь Зубович.

Заместитель Постоянного представителя Программа развития ООН в Украине Христофорос Политис отметил, что послевоенное восстановление позволит Украине внедрить передовые зеленые технологии и природоохранные решения, которые позволят достичь национальных климатических целей. Он подчеркнул критическую роль поддержки от международных партнеров в воплощении в жизнь зеленого восстановления и подчеркнул важность сбора надежных данных, которые будут служить основой для принятия решений и проведения реформ.

«UNDP в Украине будет продолжать выполнять свою роль интегратора для поддержки движения Украины навстречу развитию устойчивой, низкоуглеродистой и устойчивой к изменению климата экономики, а также сотрудничать со всеми стейкхолдерами для воплощения принципа «отстроить лучше, чем было» в подходах к восстановлению», - сказал господин Политис.

Важно отметить, что Слушания, проходящие при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине в рамках финансируемого Правительством Швеции проекта по оценке ущерба окружающей среде, продолжаются рассмотрением инструментов и механизмов зеленого обновления.