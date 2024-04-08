Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отмечает, что Украина нуждается в реформировании системы экологического контроля.

Об этом Руслан Стрелец пишет на своей странице в сети Фейсбук.

"Без реформирования государственного экологического контроля мы можем гнаться за нарушителями, но не защитим окружающую среду. На прошлой неделе сеть всколыхнула новость о задержании на одном из столичных блокпостов микроавтобуса, в котором транспортировались 9 парнокопытных пятнистых оленей. Один из них был без признаков жизни, другой имел поврежденные конечности. Разрешительных документов на перевозку правоохранители не обнаружили. У животных не было корма и поилок с водой. Пострадавшие олени транспортированы в "Киевский зоопарк", следствие продолжается", - приводит пример министр.

Также Руслан Стрелец объясняет, почему следует защищать в первую очередь.

"Почему без реформы Государственная экологическая инспекция Украины предупредить подобные случаи и защитить дикую природу невозможно? Представьте, что во время своего создания еще в 1993 году Госэкоинспекция имела функции, более похожие на функции экологического контроля современных европейских стран. Однако, изменялось законодательство, трансформировались подходы - как результат, сегодня экологический инспектор не может повлиять на ситуацию и предупредить ее последствия, например, он не имеет права задерживать транспортные и плавучие средства, деятельность которых может представлять угрозу окружающей среде. Реформа ДЭИ призвана возродить утраченные функции и обеспечить защиту природы полного цикла – от предупреждения до контроля за деятельностью и восстановления окружающей среды в случае нарушений Экологическая инспекция нового образца должна сопровождать весь спектр защиты окружающей среды "от А до Я". , на базе собственной аналитики предоставлять рекомендации по рациональному природопользованию, следить за их выполнением, выявлять нарушения и сопровождать ликвидацию их последствий», – пишет Руслан Стрелец.

Министр уверен, что нужно не наказывать, а предотвращать – тогда это поможет избежать беды.

"Госкоинспекция больше не может оставаться карательным органом. Это не поможет предупредить вопиющие случаи. Должны вернуться к сути и цели государственного экологического контроля, которые были потеряны в течение 30 лет, и сделать Госэкоинспекцию по-настоящему действенным органом европейского образца", - резюмирует министр.





