Российские террористы ежедневно наносят масштабные удары по нашему государству разрушая сотни жизней и нанося непоправимый ущерб инфраструктуре. Также постоянные ракетные атаки наносят непоправимый ущерб и окружающей среде нашего государства.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Обновленная еженедельная инфографика, которую готовят инспекторы Госэкоинспекции, раскрывает ужасную картину ущерба, который наносит окружающая среда российская федерация в результате своей вооруженной агрессии.

Эти данные не только отражают масштабы экологической катастрофы, но и становятся катастрофическим сигналом угрозы нашей планете. Детали этой инфографики свидетельствуют о необходимости срочных действий и совместных усилий по защите окружающей среды от деструктивных последствий агрессии России.