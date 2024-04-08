7 апреля, во время проведения мероприятий по сохранению водных биоресурсов, государственным инспектором по охране окружающей природной среды совместно с работниками пограничной службы обнаружено нарушение правил рыболовства - отлов биоресурсов без разрешения.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

На территории природо-заповедного фонда, а именно Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», вблизи села Кошары в Одесской области в Тилигульском лимане нарушитель выловил 270 особей бычка-лысуна мраморного (зеленчака).

незаконный лов рыбы

Государственным инспектором составлен протокол по статье 91 КУоАП и рассчитаны убытки – 1,6 млн грн.

Орудие ловли и рыбы изъято. Материалы дела будут переданы в суд.