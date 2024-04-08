В Житомире открыли первое консульство Эстонии в Украине. Почётным консулом Эстонии в Житомирской области стал Николай Сиченко.

Об этом сообщил народный депутат Украины, руководитель группы по межпарламентским связям с Эстонской Республикой Арсений Пушкаренко.

«Рад, что именно в Житомирской области Эстония решила сделать такой важный шаг, и очень символично, что эта область находится под патронатом этого государства в вопросе восстановления. Именно Эстония первой среди всех стран мира еще весной 2022 года отозвалась на призыв Президента Владимира Зеленского взять шефство над пострадавшими в результате российской агрессии регионами Украины», – отметил он.

За это время при поддержке Эстонской Республики был построен новый современный детский сад в Овруче, ставший первым объектом восстановления в Украине за средства иностранного государства. В стенах этого заведения воспитываются 160 детей с использованием лучшего в Европе педагогического опыта Эстонии. Также прошлой осенью при софинансировании Правительств Украины и Эстонии был открыт отстроенный мост в Малине, который был уничтожен авиаударом врага в начале марта 2022-го года. Кроме помощи в восстановлении инфраструктуры, Эстония передала региону более 70 единиц разнообразной техники, в том числе автобусы, и сотрудничество в этом направлении продолжается. В этом году планируется также реализация ряда инфраструктурных проектов в регионе при поддержке Эстонского Правительства.

«Открытое в Житомире Почетное консульство призвано помогать и защищать граждан Эстонии. Также среди основных задач – усиление и консолидация усилий Эстонии в восстановлении региона и, конечно, развитие экономического сотрудничества и бизнес-инвестиций, ведь без экономического восстановления невозможно полноценное возрождение Украины», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.

На открытие Почетного консульства прибыл Спикер Эстонского Парламента Лаури Хуссар. Почетным консулом Эстонии в Житомирской области стал Николай Сиченко.

По словам почетного консула Эстонии в Житомирской области Николая Сыченко, основная задача консульства - привлечение инвестиций в регион.