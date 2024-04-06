Задержанный полицией браконьер на воде приговорен к году испытательного срока и обязан уплатить более 1,7 миллиона гривен нанесенного ущерба

На территории Кременчугского водохранилища вблизи села Максимовка Кременчугского района 28 апреля 2022 года (около 07:30) работники сектора полицейской деятельности на воде города Кременчуг совместно с работниками Государственной экологической инспекции Центрального округа разоблачили мужчину, который во время нереста с помощью запрещенных орудий лов рыбы.

Следственно-оперативная группа отделения №2 Кременчугского райуправления полиции при документировании уголовного правонарушения установила, что мужчина, 1983 года рождения, с помощью сеток общей длиной около 200 метров выловил 140 килограмм рыбы. По оценке представителя экологической инспекции, сумма нанесенного государству ущерба составила около 1,7 миллиона гривен.

7 февраля 2024 года полицейские завершили досудебное расследование уголовного производства и совместно с процессуальным руководством прокуратуры направили обвинительный акт в суд. А 29 марта текущего года Кременчугский районный суд рассмотрел материалы уголовного производства и присудил мужчине год испытательного срока и обязал осужденного оплатить 1,7 миллиона гривен нанесенного государству ущерба.