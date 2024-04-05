С 29 марта по 04 апреля 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 242 мероприятия контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 293 протокола об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 96 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 83 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 13 млн 647 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 241 млн. 36 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 454 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Житомирская Кировоградская и Одесская области.

Инспекцией Полесского округа предъявлена ​​претензия КП «Эксплуатация искусственных сооружений» и ЧП «Элитстрой-1» на сумму 228 млн. 970 тыс. 739 грн. за размещение строительных отходов на открытых земельных участках, относящихся к землям водного фонда.

Проведен расчет ущерба и предъявлена ​​претензия Дубровицкому городскому совету, на сумму 4 млн 913 тыс. 996 грн., за незаконную рубку 840 деревьев разных пород на земельных участках лесохозяйственного назначения, которые находятся в запасе Дубровицкого городского совета.

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Ровенскому сельскому совету, на сумму 2 млн 159 тыс. 626 грн. за нарушение установленного режима территории ландшафтного заказника местного значения «Косюровский», ненадлежащей охраны, что привело к уничтожению деревьев в пределах территории природно-заповедного фонда. Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в Новоукраинский РИН ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 226 тыс. 686 грн. за отлов рыбы промысловыми орудиями лова, гражданами, при отсутствии разрешения на специальное использование водных биоресурсов, в Хаджибейском лимане возле с. Палиевка Выгодянской ТГ. Материалы направлены в Беляевский районный суд Одесской области.