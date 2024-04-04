Евгений Медведовский об итогах экологического форума «Инновационные решения в управлении отходами общин»: общественность, власть, бизнес, экоинституции объединяют усилия по приближению системы управления отходами в Украине к стандартам ЕС.

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский принял участие в экологическом форуме «Инновационные решения в управлении отходами общин», который состоялся 3 апреля 2024 года в Житомире на базе Государственного университета «Житомирская политехника» с участием представителей власти, председателей территориальных общин, наук и общественных активистов.

В своем выступлении Евгений Медведовский проинформировал участников мероприятия о деятельности Инспекции в условиях реализации Закона Украины «Об управлении отходами», который вступил в силу 9 июля 2023 года.

Разработанный Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов во главе с Русланом Стрельцем и Комитетом по экологической политике и природопользованию Верховной Рады Украины под председательством Олега Бондаренко закон приближает нормативно-правовое регулирование отношений в сфере управления отходами к требованиям соответствующих директив ЕС и направлен на улучшение состояния окружающей среды и создание соответствующей инфраструктуры объектов управления отходами

Разноплановые аспекты реализации закона на местных уровнях и возникающие у общин в процессе его имплементации вопросы стали предметом обсуждения с представителями ОВА, районных органов местного самоуправления, председателей территориальных общин, предприятий-предоставителей услуг.

Евгений Медведовский также проинформировал участников форума о деятельности Инспекции по ликвидации стихийных свалок в населенных пунктах области и позе их пределами, отметил общую ответственность органов местного самоуправления, общественность относительно соблюдения требований законодательства в части управления отходами, поддержки надлежащего санитарного состояния придомовых территорий, площадок для сбора мусор, обочины дорог, лесополос и других территорий, которые часто становятся объектами засорения.

Руководитель Инспекции презентовал ресурсы, через которые можно сообщить Инспекции о несанкционированных свалках в пределах населенных пунктов и вне их, а также о других фактах нарушений законодательства об охране окружающей среды. Прежде всего, это официальный ресурс Минсреды «ЭкоУгроза», разработанный при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, через который каждый гражданин Украины, ставший свидетелем фактов причинения вреда окружающей природной среде в результате чрезвычайных ситуаций, событий, вооруженной агрессии российской федерации может подать электронное обращение и восстановление и сохранение внешней среды. Также в Инспекции работают телефонные «горячие линии», сообщения можно отправить по электронной почте.

«Экологический форум «Инновационные решения в управлении отходами общин» – это свидетельство готовности к консолидации усилий экологических институций, общественности, власти, территориальных общин, бизнеса для решения актуальных проблем управления отходами для обеспечения благоприятной окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, привлечения инвестиций в экологические проекты», – акцентировал по итогам мероприятия Евгений Медведовский и выразил благодарность ректору ГУ «Житомирская политехника» Виктору Евдокимову, заведующей кафедрой экологии и природоохранных технологий Ирине Коцюби-Паце за организацию форума, всем участникам мероприятия – за конструктивное сотрудничество, за конструктивное сотрудничество, с отходами, выработка решений и внедрение практик, соответствующих европейским правилам и стандартам.

«Пока украинские воины защищают страну от агрессора ценой собственной жизни, каждый из нас должен удерживать свой участок фронта, имплементировать в жизнь евроинтеграционные законопроекты для сохранения и восстановления изуродованной войной окружающей среды и вместе приближать нашу Победу», – подчеркнул руководитель Государственной экологической инспекции Полиского.