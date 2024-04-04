Более 701 тыс. посетителей за все время работы – именно таков показатель национальной экологической платформы ЭкоСистема. Почти столько же – 638,5 тыс. пользователей мы насчитали с момента запуска вебресурса и мобильного приложения ЭкоЗагроза.

Об этом говорится в сообщении Минсреды.

ЭкоСистема – это сервис с удобными цифровыми услугами для бизнеса, а также официальной информацией из открытых регистров для граждан и должностных лиц. В настоящее время в ЭкоСистеме работает почти 92,5 тыс. предпринимателей . Для них онлайн доступна 21 услуга из 29 существующих в окружающей сфере. Всего за это время через ЭкоСистему бизнес оформил более 120 тыс. разрешительных документов .

Самыми популярными электронными услугами стали:

право на отходы в режиме peopleless, то есть без участия чиновника, – которых уже подано более 58 тыс.

оформление лесорубного билета – более 27 тыс.

сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов – около 14,5 тыс.

Для общественности – на ЭкоСистеме открыто 30 реестров.

Частью ЭкоСистемы является сервис ЭкоУгроза. Он был создан Минсреды еще в начале широкомасштабного вторжения России в Украину. Прежде всего, чтобы снабжать людей достоверными данными о состоянии окружающей среды, а также дать возможность каждому оперативно сообщить об обнаруженных преступлениях против природы.

ЭкоУгроза аккумулирует данные из 750 постов контроля радиационного загрязнения в Восточной Европе и почти 5 тысяч постов контроля за состоянием воды, воздуха. Здесь есть вся информация, спасающая жизнь – уведомление о воздушных тревогах, химической опасности; показатели загрязнения воды, воздуха и информация об обнаруженных опасных отходах или стихийных свалках; инструкции на случай экологических чрезвычайных ситуаций. И главное, что вся эта информация доступна каждому в своем смартфоне.

“Не останавливаемся на достигнутом. Планируем и дальше расширять функционал ЭкоСистемы. Наша команда шаг за шагом реализует масштабную цель – построить необходимую “цифровую инфраструктуру” для комфортного сосуществования государства, бизнеса и граждан и максимально перевести в диджитал все вопросы, которые могут возникать у людей по сфере защиты украинской окружающей среды ”, – отметил Министр Руслан Стрелец.