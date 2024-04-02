Столичный депутат Киевсовета, Георгий Зантарая, провел встречу с Вадимом Омельченко и обсудил вопросы спортивных соревнований, справедливость и санкции против поддерживающих войну спортсменов.

Были обсуждены вопросы представления Украины на олимпийских соревнованиях в Париже, справедливость на международной арене и недопустимость представления спортсменов, поддерживающих войну.

С Елена Говорова обсудили самое главное – вопрос по поводу Олимпийских Игр в Париже. Право представлять Украину летом в Париже борются не только спортсмены на соревнованиях, но и наши защитники и защитницы в составе Сил обороны Украины, которые каждый день сталкиваются лицом к лицу с врагом на линии фронта. Только благодаря им украинские атлеты могут выступать на соревнованиях и бороться за олимпийские лицензии.

Депутат и в прошлом известный спортсмен верит в то, что летом Париж должен быть украинским.