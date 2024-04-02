Инспекторами Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с работниками Сектора полицейской деятельности на воде Главного управления Национальной полиции в Полтавской области во время проведения рейдовых мероприятий с 29 по 31 марта 2024 года на территории Ландшафтного заказника "Сулинский" обнаружены браконьерские орудия ловли и нарушение требований природы.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.

За данный период обнаружено и изъято из воды около одной тонны рыбы и 46 сеток общей протяженностью около 2 километров, о чем составлен акт обнаружения и изъятия бесхозяйственного имущества.

Живую рыбу выпустили в природную среду, а остальную - передали в рыбоприемный пункт с последующим перечислением средств в Государственный бюджет.

Кроме того, составлено 6 протоколов об административных правонарушениях на граждан рыбаков.

В соответствии с таксами, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 г. № 575 «Об утверждении специальных такс исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде» произведен расчет причиненного ущерба, причиненного государству, что составляет 6 млн 479 тыс. 616 грн. 64 коп.

Все материалы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования.