1 апреля по результатам совместных мероприятий по сохранению водных биоресурсов вместе с госинспекторами Одесского рыбоохранного патруля, работниками полиции и пограничной службы, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды выявлено нарушение правил рыболовства.
В Жебрияновской бухте Черного моря у села Приморское (Вилковская территориальная община в Одесской области) гражданин выловил 210 сельдей сетками ставными лесными, которые запрещены для любительского рыболовства.
Инспекторами составлен протокол по части 4 статьи 85 КУоАП и рассчитаны убытки, причиненные рыбным запасам Украины – 525 тысяч гривен.
Операция продолжается.