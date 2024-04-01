Оккупанты продолжают свою кровавую войну против свободной Украины, которая приводит не только к тысяче смертей и разрушений, но и наносит непоправимый вред окружающей среде.
Инспекторы Государственной экологической инспекции постоянно ведут подсчет ущерба, который наносят российские террористы нашей экологии.
Еженедельная обновленная инфографика открывает перед нами беспрецедентную картину ущерба, который приносит окружающей среде агрессия российской федерации.
Эти данные показывают не только количественные цифры, но и глубину разрушения природных ресурсов и экосистем. Еженедельная информация от Госэкоинспекцих становится свидетельством разворачивающейся перед нашими глазами трагедии, призывая к немедленным мерам по защите окружающей среды и будущих поколений.