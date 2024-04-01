С 22 по 28 марта 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 270 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 369 протоколов об административных правонарушениях.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 76 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 83 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 17 млн 398 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 4 млн. 923 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 31 тыс. грн.
Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Днепропетровская Львовская и Черниговская области.
Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 14 млн 242 тыс. 205 грн. за загрязнение земельных ресурсов водами неизвестного происхождения, а именно земельного участка с северо-восточной стороны отстойника шахтных вод насосной станции «Шахтерская» КП «Кривбассводоканал» и с южной стороны от г. Саксагань. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.
Инспекцией во Львовской области направлен иск в Хозяйственный суд
Львовской области о возмещении ущерба, КП «Стрыйводоканал» на сумму 1 млн 272 тыс. 773 грн., причиненных окружающей среде вследствие сверхнормативного сброса обратных (сточных) вод с очистных сооружений в реку Стрый, что привело к загрязнению поверхностных вод.
Инспекцией в Черниговской области предъявлена претензия Новобеловскому сельскому совету Черниговского района на сумму 1 млн 913 тыс. 93 грн. за незаконную рубку деревьев, в пределах гидрологического заказника местного значения "Струга", на землях Рудковского старостинского округа Новобелоуской территориальной общины Черниговского района.