С 22 по 28 марта 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 270 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 369 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 76 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 83 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 17 млн ​​398 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 4 млн. 923 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 31 тыс. грн.