Начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский встретился с главой парламента Эстонии Лаури Хуссаром и обсудили вопросы расширения сотрудничества между экологическими институтами Украины и Эстонии. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Во время мероприятий по открытию в Житомире Почетного Консульства Эстонской Республики, которое состоялось при участии председателя Рийгикога (парламента Эстонии) Лаури Хуссаром, Посла Эстонии в Украине Аннели Кольк и других членов Эстонской делегации, начальника Житомирской ОВ Виталия Бунечко, народных депутатов, руководителя депутатской группы Совет Украины по межпарламентским связям с Эстонской Республикой Арсения Пушкаренко, начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский провел встречу с Лаури Хуссаром, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, и между экологическими институтами Украины и Эстонии.

Руководитель Экоинспекции Полесского округа выразил искреннюю благодарность Эстонии, которая с первых дней демонстрирует свою активную поддержку Украине в военной, гуманитарной, социальной сфере и выступила с инициативой поддержки по фиксации и сбору доказательной базы о преступлениях против окружающей среды, которые оказывает страна-агрессор на территории Украины. в частности, Житомирщины. Так, в рамках международного партнерства в помощь Украине в борьбе против российского агрессора неоднократно делегации от Житомирской области, в состав которых входили народные депутаты, представители органов власти, общественных организаций, еще в начале войны посещали Эстонию с официальным визитом. Среди участников делегации был руководитель Экоинспекции Полесского округа. После встреч в Таллине эстонская сторона выступила инициатором передачи Государственной экологической Инспекции Полесского округа технических средств и оборудования, среди которых транспортные средства специального назначения для обеспечения мероприятий в сфере охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов.