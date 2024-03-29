Начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский встретился с главой парламента Эстонии Лаури Хуссаром и обсудили вопросы расширения сотрудничества между экологическими институтами Украины и Эстонии.
Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Руководитель Экоинспекции Полесского округа выразил искреннюю благодарность Эстонии, которая с первых дней демонстрирует свою активную поддержку Украине в военной, гуманитарной, социальной сфере и выступила с инициативой поддержки по фиксации и сбору доказательной базы о преступлениях против окружающей среды, которые оказывает страна-агрессор на территории Украины. в частности, Житомирщины.
Так, в рамках международного партнерства в помощь Украине в борьбе против российского агрессора неоднократно делегации от Житомирской области, в состав которых входили народные депутаты, представители органов власти, общественных организаций, еще в начале войны посещали Эстонию с официальным визитом. Среди участников делегации был руководитель Экоинспекции Полесского округа. После встреч в Таллине эстонская сторона выступила инициатором передачи Государственной экологической Инспекции Полесского округа технических средств и оборудования, среди которых транспортные средства специального назначения для обеспечения мероприятий в сфере охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов.
А во время официального визита в Житомирскую область министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна передал Государственной экологической инспекции Полесского округа транспортные средства, дозиметры, весы, анализаторы дымовых газов, металлоискатели, комплекты для отбора проб воды, мультигазовые детекторы, защитные очки, защитные очки, одноразовые. емкости для воды из кранов и многое другое необходимое оборудование.
«Все переданное оборудование, техника сегодня эффективно работают, помогая экоинспекторам своевременно выявлять и оперативно реагировать на нарушение экологического законодательства, для фиксации повреждения экосистем страной-агрессором на территории Житомирской области, осуществления мероприятий по отбору проб грунтов, их лабораторному исследованию для дальнейшего взыскания репарации из России », - подчеркнул Евгений Медведовский, передал благодарность коллегам из Министерства экологии Эстонии, Департамента окружающей среды за поддержку Инспекции в осуществлении ее деятельности и пригласил представителей Комиссии по окружающей среде, которая в Эстонии занимается вопросами надзора за соблюдением природоохранного законодательства. . Такой визит запланирован на август 2024 года.