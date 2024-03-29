Из них:

в 324 случаях инспекторы провели осмотры на месте и составили акты. Еще по 22 обращениям изданы приказы о проведении проверок. Остальные – на стадии подготовки соответствующих приказов;

в 102 случаях были подтверждены факты причинения вреда окружающей среде, в 197 – такие факты не подтвердились;

общий размер ущерба окружающей среде, рассчитанный Госэкоинспекцией, превысил 15 млрд грн;

по 2 фактам осмотр не производился в связи с тем, что уже открыты уголовные производства;

сейчас больше всего обращений поступило относительно нарушений, зафиксированных на Полтавщине.

Напомним, вебресурс и мобильное приложение ЭкоЗагроза позволяет украинцам сразу на месте зафиксировать нарушения и несколько кликов передать информацию в Госэкоинспекцию. А дальше получить данные о мерах реагирования в режиме реального времени. По сути и время рассмотрения обращений в среднем сократилось с 30 рабочих дней до 10.

Инспекторы отмечают, что ЭкоУгроза ускорила процедуру оформления документов для выхода на проверки и способствует оперативному внесению данных в систему. На месте инспектор производит фото- или видеофиксацию выявленных нарушений и составляет акт осмотра, который сразу подгружает на ЭкоУгрозу.

Как отмечал ранее Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, ЭкоЗагроза была создана в начале широкомасштабного вторжения России, чтобы информировать украинцев о состоянии окружающей среды в каждом уголке Украины, а также фиксировать все экологические угрозы и преступления против живой природы.