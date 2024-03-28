Политолог Олег Соскин прокомментировал заявления Линдси Грэма, Роба Бауэра и других западных политиков о том, что Украине нужно мобилизовать молодежь на фронт.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это самое такое плодотворное поколение, которое потенциально реализовывает шестой-седьмой технологический, экономический уклад. И вот этот наш золотой фонд, детей этих бросить на мясо. Представляете, какое предложение безумное? Они не создали семьи, они себя не продолжили, они не владеют этими всеми механизмами», - подчеркивает Олег Соскин.

Как объясняет эксперт, прежде всего мобилизация молодежи от 18 до 27 лет не имеет смысла в том плане, что они не служили в армии, у нас не было обязательного призыва все это время. То есть, констатирует он, сейчас вот эти западные политики приезжают к нам и предлагают отловить этот оставшийся резерв.

«То есть зачем же вы сюда приезжаете? Значит, денег нет, оружия нет, ракет нет, ATACMS нет, ничего нет, мы, давайте в интересах процветания золотого миллиарда возьмем свою молодежь и бросим туда на ноль. И нечем воевать. Он же так и сказал, этот Грэм. Говорит, ну, вы не ждите, что вам Штаты что-то дадут. То есть что, стрелами воевать, камнями, булыжниками? Чем воевать?», - объясняет Олег Соскин.

Да, вспоминает гость программы, Кулеба как-то говорил, что украинцы готовы воевать с лопатами в руках, это была шутка, метафора, гипербола, но, по сути, сегодня украинцы так и воюют, потому что оружия не хватает.

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