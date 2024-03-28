Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования поддержал и рекомендовал парламентариям принять за основу в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О природно-заповедном фонде Украины» по обеспечению сохранения территорий и объектов природно-заповедного фонда» . Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

«За развлечения на джипах, квадроциклах и багах в заповедниках платят не только любители экстрима, но и сама природа. Деградирует растительный и почвенный покров, гибнут животные, которые встречаются на пути. Химические загрязнения, шум и вибрации особенно опасны в период массового размножения животных» , – отмечает Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, транспорт повышенной проходимости – только для подъезда к рекреационным зонам, дорогам общего пользования, улицам городов и частным территориям. Проезд будет запрещен не только на территории строгой заповедности, но и в зонах стационарной рекреации.

Некоторые страны Европы запрещают въезд в лес на личном транспорте. Это нормальная практика для ЕС, куда мы стремимся всем государством. Должны не только урегулировать законодательство, но и обеспечить его безапелляционное исполнение.

Минокружение благодарит главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко за лидерство и членов Комитета за четкую и последовательную поддержку законопроекта.