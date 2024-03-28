С наступлением весенней теплоты и сухой погоды увеличивается риск пожаров, вызванных самопроизвольным сжиганием растительности. Это опасное явление не только загрязняет окружающую среду, но и чревато лесными массивами, лесополосами, а также приводит к трагическим последствиям для фауны.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Государственная экологическая инспекция Украины призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, воздержаться от самопроизвольного поджога травы и растительных остатков. Такие действия могут привести к серьезным последствиям для людей и окружающей среды.

Напоминаем об ответственности перед законом. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях:

• Самовольный поджог травы: штраф от 3060 до 6120 грн для граждан, а для должностных лиц от 15300 до 21420 грн.

• Нарушение правил пожарной безопасности в лесах: штраф от 1530 до 4590 грн для граждан и от 4590 до 15300 грн для должностных лиц.

• Уничтожение или повреждение леса из-за нарушения правил: штраф от 4590 до 15300 грн для граждан и от 10710 до 30600 грн для должностных лиц.





• Сжигание отходов и растительных остатков: штраф от 340 до 1360 грн для граждан и от 850 до 1700 грн для должностных лиц.

Не забывайте, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности избавит нас от трагических последствий. Будьте осторожны и ответственны!