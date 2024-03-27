Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец вместе с коллегами из Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны и ее сопредседателем, бывшим министерством иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем презентовал членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования и его руководителю Олегу Бондаренку для Украины.

«Послевоенное восстановление возможно только в единстве . Наша цель – говорить об окружающей среде во время войны на весь мир и быть показательным примером на международной арене. Для этого уже создан ряд инструментов в составе «зонтика» Пункта 8 Формулы мира Президента Владимира Зеленского, среди которых – настольная книга «зеленого» обновления, Environmental Compact. Он содержит 50 рекомендаций для Украины и мирового сообщества, которые олицетворяют унифицированный подход к оценке влияния российской войны в Украине на окружающую среду, определяют подходы к компенсации за причиненный ущерб, а также предложения по «зеленому» восстановлению», – отметил Руслан Стрелец.

По словам Руслана Стрельца, рекомендации, представленные в Экологическом договоре, носят кроссекторальный характер. Они привлекают к восстановлению многие министерства и другие ведомства. Для их реализации по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля создана правительственная Межведомственная рабочая группа, которая уже провела свое первое заседание. В ближайшее время должны получить наработанный совместный план действий.

Основа для выполнения рекомендаций – прежде всего евроинтеграционные реформы в сфере защиты окружающей среды, над которыми Минсреды работает совместно с народными депутатами.

Среди них:

развитие климатического законодательства;

реформа государственного экологического контроля;

предотвращение промышленного загрязнения;

внедрение Изумрудной сети.

Эти законопроекты уже есть в Плане приоритетных действий Кабинета Министров Украины на 2024 год и Плане законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2024 год. Поэтому должны приложить совместные усилия для сохранения и восстановления украинской окружающей среды. Залог послевоенного обновления – единство. Единство всего общества и всех ветвей власти. Единство с международными партнерами. Наша консолидация прокладывает нам путь к "зеленому" будущему», - подчеркнул Руслан Стрелец .