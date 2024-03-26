Сегодня в Государственной экологической инспекции Украины состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы восстановления осуществления внеплановых мероприятий государственного рыночного надзора. Это совещание стало актуальным после внесения соответствующих изменений в постановление Кабинета Министров Украины №303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Также сообщаем, что согласно статьям 23 и 24 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции», для осуществления проверки характеристик продукции орган рыночного надзора издает приказ, а основаниями для проведения внепланового мероприятия рыночного надзора является обращение потребителей (пользователей) соответствующей продукции , а также органов исполнительной власти, исполнительных органов местных советов, правоохранительных органов, общественных организаций потребителей (объединений потребителей), объединений хозяйствующих субъектов.