Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
При проверке характеристик продукции (автомобильные бензины, дизельное горючее, судовое и котельное горючее) продукция должна соответствовать Техническому регламенту. По результатам экспертизы и протоколов испытаний аккредитованной лаборатории будут приняты ограничительные (корректирующие) меры.
Кроме того, по результатам государственного рыночного надзора должностными лицами может быть принято решение о принятии ограничительных (корректирующих) мер по приведению продукции в соответствие с установленными требованиями, с применением ограничений по устранению формального несоответствия, временному запрету предоставления продукции на рынке; запрещения предоставления продукции на рынке; изъятие продукции из обращения; отзыв продукции.
Ответственность субъектов хозяйствования за нарушение требований Закона о рыночном надзоре определена статьей 44 Закона, предусматривающей применение административно-хозяйственных санкций. В частности, в соответствии с пунктом 6 части четвертой статьи 44 Закона за создание препятствий путем недопущения к проведению проверки характеристик продукции и невыполнению законных требований должностных лиц, осуществляющих рыночный надзор к субъекту хозяйствования, применяются административно-хозяйственные санкции в виде штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом. минимумов доходов граждан (170 тыс. грн.).
Государственная экологическая инспекция Украины призывает потребителей, а также органы исполнительной власти, исполнительные органы местных советов, правоохранительные органы, общественные организации потребителей и объединения субъектов хозяйствования, обращаться в случае выявления информации о распространении продукции, нанесшей ущерб общественным интересам или имеющие недостатки , которые могут нанести такой вред, и отсутствует информация, по которой изготовитель такой продукции может быть идентифицирован, но содержится информация, по которой может быть установлен распространитель, у которого была приобретена (обнаружена) такая продукция.